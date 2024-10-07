إيلاف من بغداد: مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الثاني واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً قوياً حذر فيه من منزلق خطير قد يجر المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة ويهز الاقتصاد العالمي.

وقال السوداني في البيان: "مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزة وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكر العراق بموقفه المبكر، الذي حذر فيه من مغبة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع، ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره".

وأوضح السوداني: "اليوم، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجه رسالتنا إلى كل الأصدقاء، وبالخصوص إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجر المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهز الاقتصاد العالمي، ويعرض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة".

وثمن رئيس وزراء العراق الموقف الذي وصفه بالمهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا فيه إلى وقف توريد السلاح للكيان الغاصب والعمل على إنهاء الحرب، لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة.

اندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عندما شنت حركة حماس هجوماً غير مسبوق، يعرف بطوفان الأقصى، على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1205 أشخاص وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وعمليات برية على القطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف فلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بفضل التعاون مع جميع الأصدقاء في العالم. تتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار".

وبشأن جهود احتواء الصراع وضمان عدم تحوله إلى حرب شاملة في المنطقة، قال السوداني إن "العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم".

يذكر أن إسرائيل تنفذ منذ أيام غارات عنيفة على مناطق عدة في لبنان، وأعلنت عن عملية برية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله. وقُتل أمين عام الحزب حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية مدمرة استهدفت الضاحية.

وقد توعدت إسرائيل إيران بالرد على ضربتها الصاروخية الأخيرة مساء يوم الثلاثاء الماضي بضربةٍ أقسى، ما قد يدخل الصراع الحالي في مرحلة خطيرة، كان السوداني قد حذر من تداعياتها مراراً منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب في غزة، والتي لا يبدو أن إسرائيل ترغب في إنهائها قبل فوات الأوان.