إيلاف من الضفة: بينما تحيي إسرائيل اليوم الاثنين ذكرى الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة".

5 صواريخ من خان يونس

وأكدت الحركة في بيان اليوم الاثنين، أن صواريخ انطلقت من قطاع غزة المحاصر إلى تل أبيب. وقالت إن الهجوم جاء ضمن ما أسمته معركة الاستنزاف وردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بحسب البيان.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل، بينما حاولت القبة الحديدة اعتراض عدد من الصواريخ.

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بعد بيان حماس اليوم الاثنين، أن 5 صواريخ أُطلقت من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة نحو تل أبيب.

في حين أوضح مصادر أن الصواريخ أطلقت من القطاع في ذكرى السابع من أكتوبر. وأضاف أن معلومات أولية أفادت بسقوط جرحى بسبب إصابة مباشرة في حولون وسط إسرائيل.

عام على 7 أكتوبر

يشار إلى أن إسرائيل أحييت اليوم ذكرى الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وأقام حشد من الأشخاص في موقع مهرجان نوفا الموسيقي، حيث قُتل ما لا يقل عن 370 شخصا على يد مقاتلي حماس مراسم إحياء تلك الذكرى، عبر الوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 6,29 صباحا (3,29 ت غ)، وهو توقيت بدء الهجوم غير المسبوق في غلاف غزة.

فيما من المقرر إقامة تجمعات أخرى في تل أبيب، وكذلك في نير عوز، وهو كيبوتس قُتل حوالي ثلاثين من سكانه واحتُجز أكثر من 70 آخرين أسرى واقتيدوا إلى داخل غزة.

