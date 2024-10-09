إيلاف من الرباط: قال مصدر مغربي مطلع لـ" إيلاف" ان المغرب لديه اتفاقية في مجال الصيد البحري مع روسيا جرى تجديدها في الاونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه التجديد التاسع للاتفاقية .

ونفى المصدر ذاته ان يكون تجديد اتفاق الصيد مع روسيا جاء كردة فعل من الرباط ازاء القرار الذي اتخذتها محكمة العدل الأوروبية الجمعة الماضية بشأن إبطال اتفاقيتين في مجالي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، كما ذكرت وسائل إعلام أوروبية .

تجدر الإشارة إلى ان الاتفاق المغربي الروسي يشمل شواطىء الأقاليم الصحراوية المغربية

يذكر أن التعاون بين موسكو والرباط في مجال الصيد البحري هو تعاون استراتيجي طويل الأمد، إذ يصادف هذا العام مرور 46 سنة على إبرام أول اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الصيد البحري سنة 1978.

وجرى تجديد إتفاق الصيد المغربي -الروسي سنة 2020 بعد مسلسل تفاوضي توج بإعتماد مجلس النواب المغربي بالإجماع للإتفاق الجديد في أبريل 2021، ليكون بذلك ثامن تمديد للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، والتي تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية.