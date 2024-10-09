إيلاف من القدس: بعد مرور عام على حرب غزة، يعكس نهج الهند في التعامل مع الحرب تغييراً أوسع في سياستها الخارجية، ولم يحدث هذا التحول في موقف الهند تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بين عشية وضحاها، وهو لا يرتبط بالضرورة بأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بل له جذور أبعد من ذلك، فالهند بصفة عامة أكثر دعماً لاسرائيل.

لقد مر عام منذ الهجمات على إسرائيل التي أشعلت شرارة الحرب بين إسرائيل وغزة ، والتي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، مما أثار إدانات واسعة النطاق لسلوك إسرائيل في الصراع المستمر.

كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب الحالية هي الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل، والتي بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

قُتل أكثر من ألف إسرائيلي في ذلك اليوم، وهو أعلى عدد من الضحايا في يوم واحد منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

كما أُخذ ما يقرب من 100 آخرين كرهائن، وردًا على ذلك، شنت إسرائيل غزوًا شاملاً على غزة، متعهدة باقتلاع حماس مرة واحدة وإلى الأبد.

ومنذ ذلك الحين، امتدت الحرب إلى ما هو أبعد من غزة، حيث شملت مناوشات بين إسرائيل والحوثيين، وصراعا متصاعدا بين إسرائيل وحزب الله، وإطلاق الصواريخ وغيرها من الأسلحة باتجاه إسرائيل من قبل الميليشيات الشيعية العراقية المتحالفة مع إيران وحتى إيران نفسها.

وكما هو الوضع اليوم، يبدو أنه لا توجد نهاية للحرب في المستقبل المنظور، على الرغم من المفاوضات المتقطعة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن أو قرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الصدد.

مودي مع اسرائيل من اللحظة الأولى

النهج الذي تتبناه الهند في التعامل مع حرب إسرائيل وغزة والأزمة الإقليمية الأوسع التي اندلعت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، على الرغم من تطوره المستمر، يعكس تغيراً في السياسة تجاه غرب آسيا ككل وإسرائيل وفلسطين على وجه الخصوص تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك وفقاً لتحليل مطول نشرته "جيروزاليم بوست".

والطريقة التي تطورت بها أزمة غزة على مدى العام الماضي ــ والطريقة التي استجابت بها الحكومة الهندية ــ تمنحنا رؤى ثاقبة في الجغرافيا السياسية المتغيرة في المنطقة.

لقد تم تحديد لهجة الرد الهندي الأولي على الحرب من خلال تغريدة مودي مباشرة بعد الهجمات التي شنتها حماس، حيث أدان الهجمات وأعرب عن تضامنه الكامل مع إسرائيل في حربها ضد "الإرهاب بكل أشكاله".

وقد تم النظر إلى تغريدة رئيس الوزراء على أنها ميل قاطع نحو إسرائيل، على الرغم من أنه من الجدير بالملاحظة أن الهند تجنبت إصدار بيان دعم مماثل منذ ذلك الحين.

الهند: حماس ارهابية

خلال مؤتمر صحفي في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أريندام باجشي، أن الهند تعتبر هجوم حماس "هجومًا إرهابيًا"، لكنه أكد أيضًا أن الهند ملتزمة بسياستها طويلة الأمد في دعم إنشاء "دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة والقابلة للحياة".

ومن المثير للاهتمام أنه في أعقاب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحماس، كانت الهند هي الدولة الوحيدة في الجنوب العالمي التي لم تصوت لصالح وقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، في الأشهر التالية، ومع تطور الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، حاولت الهند رسميًا إيجاد التوازن من خلال إرسال المساعدات إلى شعب غزة، وإثارة المخاوف بشأن مقتل المدنيين، والتعبير عن دعمها لإنهاء الأعمال العدائية وحل الصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وبعد شهرين من بدء الحرب صوتت الهند لصالح قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة وأكدت دعوتها التقليدية إلى "حل الدولتين" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

دعم متواصل لإسرائيل في المحافل الدولية

ورغم ذلك، يرى العديد من المحللين أن ردود أفعال الهند تجاه أزمة غزة كانت إشكالية للغاية وداعمة إلى حد كبير لإسرائيل. ففي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، امتنعت الهند عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يتناول "التحقيق في الممارسات والعمليات الإسرائيلية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي نيسان (ابريل) 2024، امتنعت الهند عن التصويت على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة ويدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر على الأسلحة على دولة إسرائيل. وكان القرار قد دعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

بداية الغزل في 2019

تم إرساء سابقة لهذا الموقف المؤيد لإسرائيل من جانب الهند في حزيران (يونيو) 2019، عندما صوتت الهند لصالح إسرائيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لرفض منح صفة المراقب لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "شاهد". وقد اعتُبر هذا التصويت في هيئة الأمم المتحدة بمثابة خطوة "أولى" بعيدًا عن نظرية الدولتين الراسخة، والتي بموجبها ترى نيودلهي كل من إسرائيل وفلسطين دولتين منفصلتين ومستقلتين.

أسلحة هندية لإسرائيل

ولكن التحرك الأكثر غير المسبوق في سياق الحرب الحالية على غزة هو أن الحكومة الهندية قاومت دعوات من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والبيروقراطيين السابقين لوقف بعض الشركات الهندية عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي يُزعم أن هذه الأسلحة تُستخدم في غزة. ويرى بعض المحللين أن هذا يشكل تواطؤاً من جانب بعض الشركات الهندية في الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.

ورفضت المحكمة العليا في الهند النظر في دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوق مدنية تسعى إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هذا قرار تتخذه الحكومة.

وقد أثارت مواقف حكومة مودي من الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة والتغييرات المزعومة في الدعم التقليدي للهند للقضية الفلسطينية موجة من الاستنكار والاحتجاجات من جانب المعارضة البرلمانية الهندية.

المعادلة محسومة.. اسرائيل أولاً

ويبدو أن الهند تبنت موقفاً أكثر دقة في التعامل مع الحرب، وهي تسعى إلى إيجاد مساحة للمناورة عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن العديد من الدوائر الدبلوماسية والاستراتيجية ترى إلى حد كبير أن موقف الهند من أزمة غزة يميل إلى إسرائيل، وبالتالي يتحول (ولو تدريجياً) بعيداً عن موقف الهند التقليدي من هذه القضية.

ولم يحدث هذا التحول في نهج الهند تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية أو منطقة غرب آسيا على نطاق أوسع بين عشية وضحاها، أو في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وكان أيار (مايو) 2014 نقطة تحول مهمة مثلت بداية تغيير الموقف تجاه المنطقة، عندما وصل حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي إلى السلطة.

الهند تربطها علاقات تاريخية وثقافية وتجارية تمتد إلى قرون مع منطقة غرب آسيا، كما أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع كافة دول المنطقة منذ عقود من الزمان.

8 ملايين هندي في الخليج العربي

ولكن السياسة الرسمية تجاه غرب آسيا لم تُصاغ إلا في ظل حكومة التحالف التقدمي المتحد بقيادة مانموهان سينغ. وكانت هذه السياسة تهدف إلى إقامة علاقات دائمة مع المنطقة، وخاصة دول الخليج، التي كانت المصدر الأكثر أهمية لإمدادات الطاقة في الهند. كما تدعم دول الخليج أكثر من 8 ملايين هندي من المغتربين، والذين بدورهم يرسلون مليارات الدولارات في شكل تحويلات مالية إلى وطنهم سنويا.

لقد تميزت "سياسة ربط غرب آسيا" التي انتهجتها الهند في عهد سينغ بتقارب قوي مع القضية الفلسطينية، وهو التقارب الذي ورثته الهند من كفاحها من أجل الحرية ضد الاستعمار البريطاني.

وبفضل هذا التآزر بين ضرورات السياسة الداخلية والخارجية، نجحت هذه السياسة بشكل عام، وتم توسيع العلاقات مع دول الخليج عبر العديد من مجالات التعاون. وفي الوقت نفسه، تعزز دعم الهند والتزامها بالقضية الفلسطينية.

مودي يفكر "غرباً"

ولكن سياسة الهند تجاه المنطقة شهدت تحولاً جذرياً منذ عام 2014، عندما أصبح مودي رئيساً للوزراء لأول مرة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت المشاركة بين الهند ومنطقة غرب آسيا المجالات المهيمنة تقليدياً للتجارة والطاقة والعلاقات مع الشتات.

وقد أكدت سياسة "التفكير غرباً" التي ينتهجها مودي على التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وبناء شراكات استراتيجية واستكشاف العديد من مجالات التعاون الجديدة.

وقد تم تعميق وتنويع تعاون الهند مع دول الخليج العربي، على وجه الخصوص، مما أدى بدوره إلى استثمارات ضخمة في الهند من قبل بعض هذه الدول وتوقيع اتفاقية تجارية تاريخية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، في حين قد تلحق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الهند ومجلس التعاون الخليجي قريباً.

ويمكن القول إن سياسة غرب آسيا في عهد مودي هي الجانب الأكثر نجاحاً في مساعيه الدبلوماسية.

مودي أول رئيس وزراء هندي يزور اسرائيل

ومع ذلك، كان الجانب الأكثر أهمية في هذه السياسة هو تعميق وتعزيز العلاقات مع إسرائيل. فبعد فترة وجيزة من توليها السلطة، "أزالت" حكومة مودي الارتباط بين السياسة الإسرائيلية الفلسطينية.

وكانت هذه خطوة جريئة للغاية مهدت الطريق لعلاقة أقوى مع إسرائيل تحت قيادته. وهكذا، أصبح مودي في عام 2017 أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل، حيث قال نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقة بين الهند وإسرائيل كانت "زواجا تم في الجنة".

ومنذ ذلك الحين، تعززت العلاقات في مجالات التكنولوجيا والزراعة والتعليم والسينما والدفاع، وما إلى ذلك.

37 % من صادرات الأسلحة الاسرائيلية يذهب للهند

واليوم أصبحت الهند أكبر مشترٍ أجنبي للأسلحة والمنتجات العسكرية الإسرائيلية، حيث تمثل 37% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية. كما حدث تحول هائل في التصور العام لإسرائيل تحت قيادة مودي.

لم يعد الهنود يتعاطفون مع النضال الفلسطيني من أجل التحرير. والواقع أن العديد من الناس في الهند اليوم لا يرون إسرائيل مخطئة أو ينظرون إلى احتلالها لفلسطين على أنه غير قانوني.

الهند نجحت في قراءة علاقة اسرائيل مع العرب

وعلى هذا فإن الشركات الهندية تصدر الأسلحة إلى إسرائيل في خضم حرب غزة، في حين تمتنع الهند أحياناً عن التصويت لصالح إسرائيل أو حتى تدعمها في قرارات حاسمة للأمم المتحدة ــ وكل هذا دون إثارة استياء الدول العربية أو الخليجية.

والسبب في ذلك أن إسرائيل اليوم أصبحت أكثر تكاملاً مع المنطقة. فقد أقامت العديد من الدول العربية علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، وتنظر إليها دول أخرى باعتبارها شريكاً مستقبلياً.

وقد قرأت مؤسسة السياسة الخارجية الهندية هذه التطورات جيداً وتصرفت وفقاً لذلك لتأمين مصالح الهند في المنطقة. وعلى هذا فإن الترتيبات الجيوسياسية الإقليمية المتغيرة وديناميكيات العلاقات الهندية الإسرائيلية تنعكس في استجابة الهند للحرب الإسرائيلية الجارية في غزة.

وبما أن منطقة غرب آسيا من المرجح أن تشهد المزيد من التحولات الجيوسياسية، وأن العلاقات الهندية الإسرائيلية على وشك أن تصبح أقوى، فمن المرجح أن تشهد مواقف السياسة الخارجية الهندية تجاه المنطقة ككل وفلسطين على وجه الخصوص المزيد من التغييرات.