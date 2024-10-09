ضمن هدفها المعلن بـ"حفظ استقرار المنطقة ومنع توسع الصراع"، عمدت الولايات المتحدة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط منذ تأجج الصراع في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

فقبل عام من اليوم، شنت حماس هجوماً على قواعد عسكرية إسرائيلية وبلدات في غلاف غزة تسبب في مقتل نحو 1,200 إسرائيلي وأسر عشرات من الرهائن، ما أشعل فتيل الحرب بين حماس وإسرائيل.

ومن اليوم الأول في الحرب، أبدت الولايات المتحدة استعدادها التام لنشر أصول إضافية في المنطقة، مجددة تأكيدها على احتفاظها بقوات جاهزة على مستوى العالم لزيادة تعزيز موقف "الردع" على حد وصفها.

ونبحث في هذا المقال، أثر حرب غزة على زيادة القوات الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى حجم وشكل هذه القوات.

Reuters حاملة الطائرات الأكبر في العالم تتزود بالوقود في شرق البحر الأبيض المتوسط

"أكبر حاملة طائرات في العالم" اتجهت للشرق الأوسط

وفي اليوم التالي لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتضمن هذه المجموعة، حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية "جيرالد فورد" وطراد الصواريخ الموجهة "نورماندي"، بالإضافة إلى مدمرات صواريخ موجهة؛ منها "ثوماس ثندر" و"هندر" و"راماج"، و"روزفلت".

وتعد طرادات الصواريخ، سفن مقاتلة متعددة المهام، تتخصص في دعم قدرات الاتصالات الإضافية للسفن، فضلاً عن تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي الباليستي للأسطول السطحي، على حد وصف الأكاديمية البحرية للولايات المتحدة.

ووصلت هذه المجموعة إلى المنطقة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بقيادة "أكبر حاملة طائرات في العالم" وفقاً لوصف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

أما جواً، فقد عززت الولايات المتحدة أسراب الطائرات المقاتلة من طراز "F-35" و"F-15" و"F-16" و"A-10" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة.

Reuters المجموعة الضاربة الثانية التابعة لحاملة الطائرات "أيزنهاور" تعبر مضيق هرمز 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط

ومع بدء عمليات المساندة لحماس التي نفذها حزب الله اللبناني في الشمال الإسرائيلي، واستعداد الجيش الإسرائيلي لشن عملية برية في غزة، ازدادت المخاوف من توسع رقعة الصراع.

إذ وجهت الولايات المتحدة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول مجموعة حاملة الطائرات "أيزنهاور"، للبدء في الانتقال إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووفق ما أورده البنتاغون في بيانه، يأتي انضمام مجموعة حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، بهدف "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع هذه الحرب".

وتتضمن هذه المجموعة؛ طراد الصواريخ الموجهة "فيليبين سي" ، ومدمرات الصواريخ الموجهة "جرافلي" و"ميسون"، والجناح الجوي الناقل مع تسعة أسراب طائرات.

كما وضعت الولايات المتحدة، نحو ألفي فرد ومجموعة من الوحدات في حالة تأهب قصوى؛ "للاستجابة بسرعة للبيئة الأمنية المتطورة في الشرق الأوسط"، دون اتخاذ أي قرارات بنشر أي قوات في ذلك الوقت.

ثم أعادت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه حركة مجموعة حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، بهدف "زيادة القوات الأمريكية وتعزيز قدراتها للاستجابة لمجموعة من الحالات الطارئة"، كما وضعت عدداً إضافياً من القوات على أهبة الاستعداد.

Reuters اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز "ثاد"

"زيادة سريعة واستثنائية" للقوات الأمريكية في الأسابيع الأولى من الحرب

و"تحسباً لأي هجمات على القواعد الأمريكية العسكرية، ولردع إيران ووكلائها في الشرق الأوسط عن توسيع الصراع"، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد"، إلى جانب بطارية "باتريوت" إضافية، في مواقع مختلفة من الشرق الأوسط في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد نظام "ثاد" أحد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدماً، وهي سلاح دفاعي طرفي للارتفاعات العالية، يستهدف إسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.

ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان بات رايدر السكرتير الصحفي لـ"البنتاغون"، زيادة وضعية القوات الأمريكي في المنطقة، بـ"الزيادات السريعة بشكل استثنائي".

EPA الحوثيون يهاجمون سفينة النفط البريطانية كورديليا مون في البحر الأحمر 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2024

"حارس الازدهار" والتهديد الحوثي للسفن في البحر الأحمر

وبدأ الحوثيون -الجماعة الموالية لإيران في اليمن- بضرب السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، ما استدعى أمريكا إلى إطلاق مبادرة أمنية متعددة الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، تعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها.

"وتهدف هذه العملية إلى مواجهة التحديات الأمنية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بشكل مشترك، ولضمان حرية الملاحة لجميع البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

كما ساهمت مجموعة حاملة الطائرات "أيزنهاور"، بحماية السفن التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وأنقذت البحارة "الأبرياء" من الهجمات غير القانونية من الحوثيين المدعومين من إيران، وفقاً للبنتاغون.

وفي وقت مبكر من العام الحالي 2024، أمرت وزارة الدفاع الأمريكية بسحب حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" من البحر الأبيض المتوسط، في بيان غير مفصل صدر عنها، تعلن فيه إعادتها إلى مينائها الأساسي.

Reuters حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في بحر الفلبين 18 مارس/ آذار 2020

"ثيودور روزفلت" تتولى مهام "أيزنهاور"

وبعيد أكثر من سبعة أشهر من الانتشار لدعم جهود الردع الإقليمي وحماية القوات الأمريكية، غادرت مجموعة "أيزنهاور" منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وحلت مكانها مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"؛ لمواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي وردع العدوان وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة.

وعلى الرغم من هذه الزيادة المطردة للقوات الأمريكية في المنطقة، مع مرور نحو عشرة أشهر على الحرب الضارية في غزة، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على إجراء "المزيد" من التغييرات في وضع القوة الدفاعية، لدعم الدفاع عن إسرائيل، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.

ومن ضمن هذه التغييرات، طلب الولايات المتحدة طرادات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع الصاروخي الباليستي إلى مناطق القيادة الأمريكية الأوروبية والقيادة المركزية الأمريكية، فضلا عن نشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط.

European Pressphoto Agency حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في خليج بالما 16 أبريل/ نيسان 2019

اغتيالان يأتيان بـ "أبراهام لينكولن" للمنطقة

وعلى إثر اغتيال إسرائيل لفؤاد شكر القيادي العسكري في حزب الله واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، دون صدور أي تأكيدات إسرائيلية رسمية باغتيال هنية، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة "أبراهام لينكولن" بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة، بعد أن كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة في بداية الشهر.

وجاء وفقا لبيان البنتاغون، الأمر باستبدال مجموعة حاملة الطائرات الضاربة "ثيودور روزفلت" بمجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وأشارت الوزارة إلى أنه مجموعة "واسب" البرمائية الجاهزة/ وحدة المشاة البحرية العاملة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تعد من القدرات التي تحتفظ بها الولايات المتحدة في المنطقة.

ومع وصول الصراع في غزة أوجه، أمر وزير الدفاع الأمريكي بتوجيه غواصة الصواريخ الموجهة "جورجيا" إلى منطقة القيادة المركزية، لتصف بعد ذلك الولايات المتحدة وضعها العسكري في المنطقة بـ"الجيد".

جبهة لبنان تجبر الولايات المتحدة على زيادة قواتها في المنطقة

ومنذ تزايد حدة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، والتي كان أبرزها اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله بغارة إسرائيلية، أبحرت حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالإضافة إلى مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية وطراد من نورفولك بولاية فرجينيا، إلى الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة زادت خلال الأيام الأخيرة من جاهزية قواتها، وإنها تواصل الحفاظ على قدرة عسكرية كبيرة في المنطقة.

" وجود عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط"

وتواصلت بي بي سي عربي مع وزارة الدفاع الأمريكية للحديث عن مدى زيادة القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الوزارة لم ترد.

وفي الوقت ذاته، قالت وكالة الأسوشييتد بريس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة حافظت على وجود عسكري متزايد في الشرق الأوسط طوال العام الماضي، "مع حوالي 40 ألف جندي، وما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة حربية وأربعة أسراب طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية، منتشرة في جميع أنحاء المنطقة لحماية الحلفاء ولتكون بمثابة رادع ضد الهجمات".