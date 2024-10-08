إيلاف من لندن: أصر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس وحزب الله، بعد مرور عام على مذبحة السابع من أكتوبر.

وأكد جونسون، الذي سيصدر مذكراته (إطلاق العنان Unleashed) في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن إسرائيل، "حليف استراتيجي طويل الأمد"، لها "الحق في الدفاع عن نفسها". واستقال السيد جونسون، الذي كان رئيسًا للوزراء من 2019 إلى 2022

ولا يزال ما يقرب من 100 رهينة من أصل 250 رهينة احتجزتهم حماس قبل عام في عداد المفقودين. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن المتبقين.

انتقادات لإسرائيل

لكن حكومة إسرائيل تعرضت لانتقادات شديدة بسبب مقتل عشرات الآلاف من الناس في حربها الانتقامية في غزة، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

وبشكل منفصل، شنت إسرائيل أيضًا قصفًا وتوغلا بريًا عبر حدودها الشمالية إلى لبنان، في محاولة لقمع حزب الله ووقف الضربات على مناطقها الشمالية التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف.

وقال جونسون في مقابلة مع إذاعة (LBC) إن "قلبه ينزف" من أجل شعب غزة ولبنان. ولكنه أصر على أن "عليك أن تواجه حقيقة مفادها أن إسرائيل تحاول التعامل مع مجموعتين من الناس تريدان إبادتهم وإبادة بلدهم".

بدأ تصعيد الصراع الذي كان مشتعلاً في لبنان بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية وأخرى معطلة تابعة لأعضاء حزب الله. وقد أصيب الآلاف وقتل العديد في هذه الهجمات الأولية.

وقد حملت إسرائيل على نطاق واسع المسؤولية عن الهجوم، ولكنها لم تعترف بذلك علناً. وقد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تعريض المدنيين للخطر، والذين ربما كانوا يقفون بالقرب من الأشخاص الذين يحملون أجهزة الاتصال.

لم تكن عشوائية

ولكن جونسون قال إن انفجارات الأجهزة الإلكترونية لم تكن "عشوائية". واضاف: "لا يمكن أن تكون هناك وسيلة أكثر تمييزاً من تحديد هوية أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يمتلكونها".

ودعت الحكومة البريطانية إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

ولكن في سبتمبر/أيلول أثار حزب العمال غضب الحكومة الإسرائيلية بتعليق بعض التراخيص لتصدير الأسلحة من قبل شركات خاصة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة بطريقة تنتهك القانون الدولي.

القوات المسلحة البريطانية

في الوقت نفسه، كانت القوات المسلحة البريطانية متورطة بشكل هامشي في دفاع إسرائيل ضد ضربة قصف إيرانية كبيرة الأسبوع الماضي.

وأشار السيد جونسون إلى أن سياسة حكومة ستارمر تجاه إسرائيل غير متماسكة.

وقال: "أعتقد أنه من المدهش أننا في وضع حيث نقول في نفس الوقت أنه عندما تطلق طهران وابلًا من القنابل فإننا نقول إننا نقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل - لكننا فرضنا حظرًا على الأسلحة عليها".

وردًا على تعليقات السيد جونسون، قال العميد جون ديفيريل لنيك إن "هذه المقابلة تقول الكثير عن مواقفه الخاصة بشأن الموقف".

وقال: "في رأيي، ما فعله كير ستارمر من حيث وقف تراخيص تصدير الأسلحة لمكونات أسلحة معينة [كان] متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي ... في رأيي، لم يكن لديه خيار".