إيلاف من لندن: فكر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في إرسال قوات إلى هولندا للاستيلاء على إمدادات من 5 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد الموجودة في مدينة لايدن الهولندية، وفقا لمقتطف من مذكراته القادمة المنشورة في صحيفة "ديلي ميل".

في ربيع عام 2021، كان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتصارعان حول إنتاج لقاحات كوفيد-19 في مصنع يقع في مدينة لايدن، بالقرب من الساحل الهولندي، كان المصنع تحت إدارة شركة Halix وشركة AstraZeneca التي بريطانيا والاتحاد الأوروبي باللقاحات المتعاقد عليها.

وسط ندرة الإمدادات من جرعات اللقاح، هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقطع صادرات اللقاحات إلى البلدان التي لديها معدلات تطعيم أعلى من الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى البلدان التي رفضت مشاركة إمدادات اللقاح الخاصة بها مع الكتلة، وهي المعايير التي كانت مطبقة ومنطبقة على المملكة المتحدة في ذلك الوقت.

وفي مذكراته التي تحمل عنوان "Unleashed"، يشرح جونسون كيف أنه بعد شهرين "غير مجديين" من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طالب القوات المسلحة البريطانية بوضع خطة للحصول على اللقاح بالقوة. وعرض كبار مسؤولي الجيش إرسال جنود لعبور القناة الإنجليزية سرا للاستيلاء على اللقاحات، بحسب جونسون.

تم التخلي عن الخطة في نهاية المطاف لأن غزو الناتو سيكون بمثابة "جنون"، كما يوضح جونسون في مذكراته.