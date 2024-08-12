إيلاف من لندن: كشف تقرير صحفي إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون تلقى عرضا لتسلم مهمة رئاسة تحرير صحيفة (التلغراف).

وقالت قناة (سكاي) نيوز أن بوريس جونسون تلقى العرض من نديم زهاوي، الذي كان جونسون عينه وزيرا للخزانة قبل نهاية ولايته الفاشلة، لتولي دور رئيس تحرير صحيفة التلغراف العالمية.

ويجري حاليا استطلاع رأي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بشأن تولي دور تنفيذي في صحيفة الديلي تلغراف في خطوة قد تعيده إلى للعمل مع أحد زملائه السابقين في مجلس الوزراء.

وقالت (سكاي نيوز) أن جونسون أجرى محادثات أولية غير رسمية مع نديم زهاوي حول وظيفة محتملة مع ناشر الصحيفة اليميني إذا نجح العرض الذي قدمه وزير الخزانة السابق.

فكرة متداولة

وأصر مصدر مقرب من جونسون يوم الاثنين على عدم وجود اتفاق ولا توجد محادثات رسمية، على الرغم من اعترافهم بأن الفكرة "متداولة".

ومع ذلك، قال أشخاص مشاركون في عملية تقديم العطاءات لصحيفة التلغراف إن زهاوي طرح فكرة تولي جونسون منصب رئيس تحرير صحيفة التلغراف العالمية مع المستثمرين المحتملين في محاولته.

وكان جونسون، الذي يكتب الآن عمودًا في صحيفة ديلي ميل، عمل سابقًا في صحيفة التلغراف، سواء كمراسل في بروكسل أو مؤخرًا ككاتب عمود عالي الأجر.

وقال شخص مقرب من رئيس الوزراء السابق: "إنه لا يزال يحمل التلغراف في قلبه".

وكانت (سكاي نيوز) كشفت في الشهر الماضي أن السيد زهاوي قد اتصل بسلسلة من المليارديرات بشأن دعم عرض للصحيفة وذا سبيكتيتور، وكلاهما في السوق بعد أن عرقلت إدارة المحافظين الأخيرة عملية استحواذ مدعومة من حكومة أبو ظبي.

مفاوضات لعروض

ويتفاوض زهاوي بشكل مباشر مع شركة IMI التي تتخذ من الخليج مقراً لها - والتي تمتلك أغلبية RedBird IMI، وهي الأداة التي تشرف الآن على عملية المزاد الرسمية.

وقال أحد الأشخاص المقربين منه إن عرضه "ممول بالكامل" الآن على الرغم من عدم وضوح المزيد من التفاصيل حول داعميه أو فرص تقديمه عرضًا ناجحًا.

ورفض متحدث باسم السيد جونسون التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى السيد زهاوي للتعليق.

ويأتي ظهور تورط جونسون المحتمل في مستقبل صحيفة التلغراف في الوقت الذي تعمل فيه شركة (ريد بيرد آي إم آي) على تقليص عدد الأطراف المشاركة في مزاد الشراء.

اتهام آي إم آي

وفي الأسبوع الماضي، كشفت قناة سكاي نيوز أن اللورد ساتشي، قطب الإعلان السابق، اتهم شركة ريد بيرد آي إم آي بدفع مبالغ زائدة مقابل حق امتلاك اللقب بعد رفض عرضه بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني.

وأبلغ اللورد ساتشي وشريكته في المزايدة، السيدة لين فورستر دي روتشيلد، بقرار عدم المضي قدماً في عرضهما من قبل مجموعة راين وروبي وارشاو، المصرفيين الذين يتولون إدارة مزاد التلغراف.

كما فشلت دار النشر البلجيكية ميدياهويس في إتمام الصفقة.

احباط محاولة

وأحبطت محاولة شركة ريد بيرد آي إم آي الاستحواذ على لقبي التلغراف وذا سبيكتيتور بقرار الحكومة المحافظة الأخيرة بتغيير قانون الإعلام لمنع الدول الأجنبية من ممارسة نفوذها على الصحف الوطنية.

والآن أصبح السير بول مارشال، قطب صناديق التحوط، المرشح الأوفر حظاً لشراء مجلة "ذا سبيكتيتور"، إحدى المجلات السياسية الأكثر نفوذاً في بريطانيا.

وتظل شركة "ناشيونال وورلد"، المدرجة في بورصة لندن والتي يرأسها المخضرم ديفيد مونتغومري، مشاركة في العملية، في حين ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" نفسها في نهاية الأسبوع أن السير بول ما زال في المنافسة على شراء الصحف بعد أسابيع من الشك حول ما إذا كان سيتقدم بعرض لشراء الصحف بشكل مستقل.

انسحاب مالك ديلي ميل

وانسحب اللورد روثرمير، مالك صحيفة "ديلي ميل"، من المزايدة في وقت سابق من الصيف وسط مخاوف من أنه قد يتم منعه لأسباب تتعلق بالمنافسة.

يشار إلى أن مصير صحيفة "ديلي تلغراف"، التي كانت تاريخياً داعماً قوياً لحزب المحافظين، ظل معلقاً في الهواء منذ أكثر من عام.

واستولى بنك لويدز، أكبر بنك مقرض في المملكة المتحدة، على السيطرة على شركاته الأم بعد تخلف عائلة باركلي عن سداد الديون.

زكانت العائلة تمتلك صحيفة التلغراف لمدة تقارب العشرين عامًا، لكنها شهدت عددًا من أصولها تقع في مشاكل مالية.

لا يزال بنك باركليز يسيطر على Very Group، بائع التجزئة عبر الإنترنت، كما قامت IMI بتمويل هذه الشركة أيضًا. وتم تعيين السيد زهاوي مؤخرًا رئيسًا لمجموعة Very Group.

وتخضع IMI لسيطرة نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد والمالك النهائي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتم سداد ديون لويدز، التي بلغ مجموعها أكثر من 1.15 مليار جنيه إسترليني، من قبل RedBird IMI نيابة عن العائلة.

وفي الأخير، أصر أشخاص مقربون من العملية على أنه لا يزال هناك اهتمام "قوي" بصحيفة التلغراف بأسعار أعلى بكثير من تلك التي قدمها اللورد ساتشي والليدي دي روتشيلد.