إيلاف من الرباط : أسفرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب،نسقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”بـ 14 بلدا،من بينها المغرب،عن توقيف 66 شخصا وضبط محجوزات مهمة،وتحديد هوية 81 شخصا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض.

وجرى تنفيذ هذه العملية الدولية، التي أطلق عليها اسم “نبتون السادس”، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) و”يوروبول”، في عدة بلدان، من بينها المغرب.

وأتاحت العملية تعزيز الأمن على طول الطرق البحرية بحوض البحر الأبيض المتوسط ، وكذا في المطارات وعلى الحدود البرية للدول المشاركة.

وحسب الأنتربول،فإن العملية،التي استمرت لأسبوعين،تركزت حول تحديد وتحليل تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب،وكذا الجماعات الإجرامية المسؤولة عن الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.

وأضافت المنظمة أنه طيلة هذه العملية تم تحديد المركبات المسروقة وجوازات السفر المفقودة أو المسروقة، الضرورية لتسهيل تمويل الإرهابيين وتنقلهم.

وفي ختام عملية “نبتون السادس”، تم تدقيق 12 مليون من المعطيات وإلقاء القبض على 12 من الأفراد المطلوبين من قبل الأنتربول، بالإضافة إلى 54 شخصا آخرين مطلوبين من قبل سلطات بعض البلدان بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات والاحتيال، وكذا تهريب الذهب والفضة والأسلحة.

كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط محجوزات مهمة، منها 549 ألف يورو غير مصرح بها، وكميات من الذهب بقيمة 10 ملايين يورو، و25 كلغ من القنب الهندي، و35 مركبة مسروقة والعديد من البنادق والذخيرة.