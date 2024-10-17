إيلاف من باريس: أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات.

وقال بوريل إن هجوم إسرائيل على منظمات الأمم المتحدة غير مقبول، معربا عن أمله بأن "يندد مجلس الاتحاد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل".

وأكد أن ما يحصل في الشرق الأوسط كارثة وأزمة إنسانية كبيرة، معتبرا أن "قرار أمريكا منح إسرائيل شهرا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كاف وسيموت كثيرون خلال هذه المهلة".

وفي حين تمنى بوريل أن يدين مجلس الاتحاد هجوم إسرائيل على قوات "اليونيفيل"، اعتبر أن مهمة هذه القوات في جنوب لبنان يجب أن تستمر، مشيرا إلى أن 20 بالمئة من سكان لبنان أرغموا على النزوح بينهم 400 ألف طفل.

وأشار إلى أن القمة الأوروبية الخليجية شهدت نقاشات مهمة حول أزمات الشرق الأوسط.

