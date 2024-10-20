قال دونالد ترامب إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإن الصين لن تجرؤ على استفزازه لأن الرئيس شي جين بينغ يعرف أنه "مجنون".

وفي حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال، قال ترامب إنه إذا انتخب رئيساً الشهر المقبل، فسوف يفرض رسوماً جمركية على الصين إذا سعت إلى حصار تايوان.

وأوضح ترامب: "أود أن أقول إنه إذا ذهبت إلى تايوان، فأنا آسف لفعل هذا، سأفرض عليك ضريبة بنسبة 150 في المئة، إلى 200 في المئة".

وخلال الحملة الانتخابية، زعم المرشح الجمهوري أن أعداء أمريكا لن يتصرفوا ضد المصالح الأمريكية في ظل رئاسة ترامب الجديدة لأنهم سيخشون رد فعل قوي، وحتى غير متوقع.

وقال ترامب لوول ستريت جورنال إنه لن يضطر إلى استخدام القوة العسكرية لمنع حصار تايوان، لأن الرئيس شي "يحترمني ويعرف أنني مجنون".

وقال ترامب عن الرئيس شي: "كانت علاقتي به قوية للغاية، لقد كان في الواقع صديقاً جيداُ حقاً، لا أريد أن أقول صديقاً - لا أريد أن أتصرف بغباء، وأقول كان صديقي - لكنني كنت على وفاق معه بشكل رائع"

وأضاف ترامب واصفاً الرئيس الصيني "إنه شخص شرس للغاية".

كما ألقى الرئيس السابق الضوء على علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في سياق إيجابي، قائلاً: "لقد كنت على وفاق معه بشكل رائع".

لكن ترامب، الذي تعرض لانتقادات سابقة بسبب مدحه للزعيم الروسي، قال إنه هدده حتى لا يغزو أوكرانيا.

وأوضح للصحيفة الأمريكية إنه قال لبوتن "سأضربك في وسط موسكو"، وأوضح: "قلت نحن أصدقاء، لا أريد أن أفعل ذلك، لكن ليس لدي خيار".

ووصف معارضو ترامب سياساته الخارجية بأنها انعزالية، نظراً لتعهداته بشن حروب تجارية وإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن ترامب وصف سياسته الخارجية بأنها "أمريكا أولاً".

وأثار اختيار الجمهوريين لجيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس قلق حلفاء أوكرانيا، حيث يعارض السيناتور عن ولاية أوهايو "بشدة" إرسال أي مساعدات أمريكية أخرى إلى كييف.

حول خطة الترحيل الجماعي

قال ترامب، الذي يشكل موقفه المتشدد من الهجرة محور حملته، لوول ستريت جورنال: "أريد أن يأتي الكثير من الناس، لكنني أريدهم أن يأتوا بشكل قانوني".

وعندما سُئل عن خطته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل جماعي، أجاب: "لا أريد أن أخوض في الكثير من التوضيحات، لأنني كلما أصبحت أكثر لطفاً، زاد عدد الأشخاص الذين يأتون بشكل غير قانوني".

كما دافع ترامب عن سياسة "عدم التسامح مطلقاً" لفصل أسر المهاجرين التي استُخدِمَت خلال إدارته، وأوضح "إن قلت سنفصل أسرتك، قد لا يبدو الأمر لطيفاً، ولكن عندما تسمع الأسرة أنها ستُفصل، هل تعلم ماذا تفعل؟ ستبقى حيث هي، لأننا لا نستطيع التعامل مع الأمر".

حول الاضطرابات الانتخابية

وسألت وول ستريت جورنال ترامب أيضاً عن تعليقه على قناة فوكس نيوز هذا الأسبوع بأن "اليسار المتطرف" في الولايات المتحدة يشكل تهديداً أكبر من الجهات الأجنبية.

وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "أعتقد أن المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل"، في إشارة إلى "الأشخاص المرضى والمجانين من اليساريين المتطرفين" على حد وصفه، وقال إنهم قد يسببون مشاكل حول الانتخابات.

وفي حديثه لوول ستريت جورنال، استشهد بتصريح الرئيس جو بايدن هذا الشهر الذي قال أنه غير متأكد مما إذا كانت الانتخابات ستكون سلمية، وكان بايدن يشير إلى مؤيدي ترامب مثل أولئك الذين قاموا بأعمال شغب في الكابيتول في عام 2021.

وسألت وول ستريت ترامب: "إذا وصلت إلى الرئاسة مرة أخرى، فهل تستبعد استخدام الجيش للتحرك ضد أعدائك؟".

أجاب ترامب "بالطبع لن أفعل، ولكن الآن، إذا كنت تتحدث عن حدوث أعمال شغب في الشارع، فمن المؤكد أنك ستستدعي الحرس الوطني".