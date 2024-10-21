إيلاف من واشنطن: في وقت تسعى فيه واشنطن إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لإنهاء حرب غزة بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم الاثنين إلى الشرق الأوسط، وسيحل يوم الخميس بالرياض في زيارة رسمية للسعودية.

إنهاء حرب غزة ولبنان

وقالت في بيان، إن وزيرها سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء حرب غزة، وسبل رسم خطة لما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني، وكذلك كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

كما أضافت أن الجولة ستبدأ بإسرائيل، و سيتوجه بعدها يوم الخميس للرياض في زيارة رسمية للسعودية.

وأوضحت أن الوزير خلال جولته في المنطقة، سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن بلينكن سيواصل المناقشات حول الإعداد لفترة ما بعد الصراع وسيؤكد على الحاجة إلى رسم مسار جديد يمكن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم.

"الحرب مستمرة"

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي كأحدث جولة لوزير الخارجية الأميركي في المنطقة، بينما تكثف إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وفي لبنان.

كما تعدّ هذه الجولة الحادية عشرة لبلينكن في المنطقة منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، والعديد من القادة الغربيين الآخرين كانوا أعلنوا أنهم يرغبون في انتهاء حرب غزة -المستمرة منذ أكثر من عام- بعد أن قتلت إسرائيل الأسبوع الماضي السنوار.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب ستستمر.

