إيلاف من لندن: قالت الولايات المتحدة إنها تبدو في حيرة من أمرها بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران، وقالت هذه الأخيرة إنها حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه "من الصعب أن نقول" كيف ستبدو الضربة الإسرائيلية ضد إيران"، وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف، هذا قرار إسرائيلي، وما إذا كان الإسرائيليون يعتقدون أنه متناسب أم لا وكيف ينظر إليه الإيرانيون. أعني، قد يكون هذان شيئان مختلفان.

وقال أوستن: "سنفعل - سنستمر في فعل - كل ما في وسعنا ... لخفض التوترات ونأمل أن يبدأ الطرفان في التهدئة. وأضاف "سنرى ما سيحدث".

وكانت طهران شنت هجوماً باليستياً على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، رداً على مقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية في يوليو/تموز. لقد أوضحت إسرائيل أنها سترد.

إيران ووكالة الطاقة

وعلى صلة، فيما ينتظر العالم رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني على البلاد في بداية الشهر، قالت إيران تقول إنها حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية ضد مواقعها النووية.

وفي ذلك الوقت، قال بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت "خطأً كبيراً" وستدفع ثمنه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد لديها "نافذة فرصة لمرة واحدة" لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بالفعل أنها لن تدعم استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت إيران إن هجومها كان رداً على مقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في يوليو/تموز. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف ولكن تم إلقاء اللوم عليها.