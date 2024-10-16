إيلاف من طهران: بعد وصول أجزاء من منظومة الدفاع الأميركية ثاد إلى إسرائيل، قللت إيران من أهمية الأمر. واعتبر وزير دفاعها العميد أمير نصير زاده أن نشر تلك المنظومة الدفاعية يأتي في إطار "الحرب النفسية".

كما أضاف في تصريحات اليوم الأربعاء أن ثاد منظومة مضادة للصواريخ الباليستية وهي ليست بالشيء الجديد، حسب تعبيره.

"لن نواجه مشكلة"

وقال: نحن نعتبر الحديث عنها يأتي ضمن الحرب النفسية"، وفق ما أفادت وكالة تسنيم.

كذلك شدد على أن بلاده لن تواجه أي مشكلة مع نشر هذه المنظومة.

أما فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية لإيران، فأشار أيضا إلى أن تلك التهديدات ليست بجديدة.

تطمينات إسرائيلية

وكان البنتاغون أعلن أمس أن أجزاء من تلك المنظومة المتقدمة المضادة للصواريخ بدأت في الوصول يوم الاثنين، مضيفا أنها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

كما أضاف المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر "خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأميركي وأجزاء من بطارية ثاد"، وفق ما نقلت رويترز.

أتت تلك الخطوة الأميركية، مع تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق في المنطقة، على وقع التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وتوعد الأولى برد قاس ومفاجئ على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الأول من أكتوبر الحالي.

فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها لن تضرب المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، لاسيما أن الرئيس الأميركي كان حذر صراحة من استهداف النفط أو النووي. وأكد مسؤولان أميركيان أن إدارة بايدن تعتقد أنها حازت على تطمينات من إسرائيل بأنها لن تهاجم مواقع نووية أو نفطية إيرانية.

كما ألمح إلى أن واشنطن تعتقد أن إرسال بطارية (ثاد) ونحو 100 جندي لتشغيلها أدى لتهدئة بعض المخاوف الإسرائيلية بشأن رد انتقامي إيراني محتمل، وفق ما أفادت أسوشييتد برس.

إلا أن التجارب الأميركية السابقة مع التطمينات الإسرائيلية لا تبشر عادة بالخير!

