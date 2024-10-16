إيلاف من بيروت: وسط التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 50 مقذوفاً أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل فجر الأربعاء.

وأضاف في بيان أن "بعض المقذوفات تم اعتراضها وسقطت مقذوفات أخرى في المنطقة".

في حين قال حزب الله إنه قصف مدينة صفد الواقعة شمال إسرائيل بـ"رشقة صاروخية كبيرة".

إلى ذلك أفادت مصادر بأن حزب الله أعلن استهداف مدفعيات إسرائيلية في مستوطنتي دلتون وديشون.



رصد مسيرتين

أتى ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بوقت متأخر من مساء الثلاثاء أنه تم رصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.

وأردف في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كما أوضح أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الثلاثاء مقتل 9 أشخاص بضربات إسرائيلية على قرى عدة في جنوب لبنان.

وأضافت أيضاً أن غارة إسرائيلية على منطقة رياق شرق لبنان أوقعت 5 قتلى، بينهم 3 أطفال.

قصف الضاحية الجنوبية

استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ يوم الجمعة.وسمع الشهود دوي انفجار وشاهدوا عمودا من الدخان.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا في وقت سابق سكّان مبنى يقع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأولئك المقيمين في مبان تقع ضمن مسافة 500 متر منه إلى إخلاء مساكنهم "فورا"، في إنذار يسبق في العادة غارة ستستهدف هذه المنطقة.

