إيلاف من القاهرة: في حادث مأساوي من حوادث القطارات في مصر، لقي طفلان شقيقان مصرعيهما دهساً أسفل عجلات القطار أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد والذهاب إلى المدرسة بقرية "البليدة" بجنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

فخلال توجه الطفل مصطفى عيد سالم علي، مع شقيقته حنين إلى المدرسة حاولا عبور السكة، لينتهي مشوارهما جثتين هامدتين.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث الأليم. وبالفحص تبين اصطدام القطار بطفلين في المرحلة الابتدائية أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد والذهاب إلى المدرسة. في حين نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه "في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلان القضبان من مكان غير معد للعبور ودهسهما القطار".

كما أشارت إلى أن الأهالي تجمهروا عند المنفذ وتعدوا على خفير، كما أشعلوا النيران في غرفته، مضيفة أنه تم حجز القطارات في الاتجاهين.

وقبل يومين لفظ طفل مصري أنفاسه الأخيرة، بعد أن صدمه قطار أيضا في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

ليتبين أن الطفل البالغ 4 سنوات من العمر كان يلعب بالقرب من السكة الحديد مع أصدقائه، بالطائرة الورقية، فلم ينتبه إلى مرور القطار أثناء انشغاله بالطائرة وتوجيهها.

