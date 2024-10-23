إيلاف من الرباط : قررت جمهورية الإكوادور،الثلاثاء، تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية”التي اعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام1976 بدعم من الجزائر وليبيا،والتي كانت قد اعترفت بها سنة 1983،مع فتح ما يسمى بـ”سفارة” سنة 2009.

وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى تمثيلية الانفصاليين في كيتو العاصمة .

ويندرج قرار الإكوادور في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة، لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بما يسمى “ الجمهورية الصحراوية” فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأميركي اللاتيني.