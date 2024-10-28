في أول تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الهجوم الأخير ضد إيران، قال الأحد إن "إسرائيل ضربت بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وإنتاج الصواريخ عندما ضربت قواتها الجوية قبل ليلتين".

وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وفق التقويم العبري، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان "دقيقاً وقوياً وحقق كل أهدافه"، معتبراً أن "إسرائيل في حرب وجودية صعبة وتدفع فيها أثماناً مؤلمة".

وأضاف نتانياهو: "وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم السبت ضربنا، وقد هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية جميع أنحاء إيران".

وفجر السبت، ردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران على أراضيها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إذ أطلقت إيران حينها نحو 200 صاروخ، قالت إسرائيل إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها، وقد علّق نتانياهو الأحد على هذا الهجوم بقوله إن "إيران هاجمت إسرائيل بمئات الصواريخ البالستية وفشل هذا الهجوم".

وكانت إيران قد أكدت استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية حول العاصمة وفي محافظات أخرى، مشيرة إلى أن الغارات تسببت بـ"أضرار محدودة" لكنها أدت إلى مقتل أربعة جنود.

غالانت في المقبرة العسكرية، 27 أكتوبر 2024

غالانت: يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لاستعادة الرهائن

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إنه يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأشار في كلمة له خلال مشاركته في ذات الفعالية مع نتنياهو، إلى أن "العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب".

وأقيمت الأحد مراسم عسكرية في القدس وأخرى مدنيّة في المقبرة العسكرية، إحياءً لذكرى قتلى هجمات حماس على بلدات غلاف غزة العام الماضي.

من جانبه، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إعادة المحتجزين من غزة، واعتبر أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار "أوجد نافذة يجب عدم إضاعتها".

خامنئي يتحدث خلال اجتماع في طهران، 27 أكتوبر 2024

لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني ولا التقليل منه

على صعيد آخر، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الأحد، أنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.

وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة "إكس"، إنه "لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه"، معتبراً أن إسرائيل "أخطأت في الحسابات".

وفي منشوره، أعلن خامنئي أن إسرائيل "يجب أن تفهم قوة وإرادة وإبداع الشباب والشعب الإيراني"، موضحاً أن "المسؤولين سيقررون كيف ستفهم إسرائيل ذلك" ومؤكداً أنه "يجب القيام بما يضمن مصلحة إيران وشعبها".

وفيما تتواصل دعوات المجتمع الدولي إلى ضبط النفس، أكدت إيران "حقها وواجبها" في الدفاع عن نفسها بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع عسكرية في البلاد، وفقا لفرانس برس.

وهدّد الجيش الإسرائيلي إيران بدفع "ثمن باهظ" في حال قررت الرد على ضربات السبت.

The Zionist regime made a wrong move two nights ago. We must make them understand the power, determination, and initiative of the Iranian people. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 27, 2024

الولايات المتحدة أرادت رداً إسرائيلياً "مناسباً" بحيث لا يضطر إيران إلى الرد

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، عن أمله في أن تكون هذه هي "النهاية" للتصعيد بين البلدين.

ووفق جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، أرادت الولايات المتحدة أن تكون هذه الهجمات الانتقامية "متناسبة بحيث لا تحتاج إيران إلى الرد".

Reuters المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها

جولة مفاوضات جديدة في الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يلتقي مديري وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة الأحد، بهدف دفع عجلة التفاوض، وفقاً لما نقلته رويترز عن مسؤول مطلع على المحادثات.

وقال المسؤول إن المفاوضات الحالية تهدف إلى إيجاد اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة على المدى القصير، وإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.

وأضاف أن المحادثات ستسعى إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة لمدة أقل من شهر على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق "أكثر ديمومة"، مبيناً أن تفاصيل عدد الرهائن والسجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الاتفاق لم تتضح بعد.

وبحسب فرانس برس، أكدت حماس "جهوزيتها" لوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل بالانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل الرهائن، لكن إسرائيل رفضت هذه الشروط في جولات تفاوض سابقة غير مباشرة جرت بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

بلينكين يزور لندن، 24 أكتوبر 2024.

وبالتوازي مع ذلك، تحدث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأحد مع وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إذ جدد تأكيده على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة تقديم المساعدات الإنسانية.

بلينكن يحث نتنياهو على "اغتنام فرصة" مقتل السنوار، واشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية على شمال غزة



سلسلة غارات إسرائيلية شمال غزة

ميدانياً، قصفت إسرائيل الأحد معاقل حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، بعد يوم من غارات استهدفت إيران، بينما تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي أكبر في الشرق الأوسط.

ففي قطاع غزة، أفاد شهود عيان عن سلسلة غارات شمالاً، خاصة في جباليا حيث تتركّز العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السادس من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إذ تقول إسرائيل إن هدف العملية، هو منع مقاتلي حماس من إعادة التموضع.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل مئات الفلسطينيين منذ بدء هذه العملية العسكرية المكثفة.

فيما أعلن بيان عسكري إسرائيلي أن القوات "قضت على 40 إرهابياً في جباليا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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استمرار الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

أوامر إخلاء جديدة للبنانيين وحزب الله يقصف قاعدة عسكرية شمال حيفا

أما في لبنان، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة قرى في جنوب لبنان، محذراً من أنه سيضرب أهدافاً لحزب الله فيها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" أمر الإخلاء والموجه لسكان 14 قرية في جنوب لبنان، قائلاً "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت حارة صيدا جنوبي لبنان، بينما أصيب ثلاثة عشر آخرين، خلال غارة هي الأولى التي تستهدف المنطقة منذ بدء الحرب.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح، ودمرته بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن مدينة بنت جبيل تعرضت بعد ظهر الأحد لغارة تزامنت مع قصف مدفعي طال أحياء البلدة .

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت بلدات حاريص وبرعشيت ومجدل سلم وجبال البطم والبازورية.

من جانب آخر، أعلن حزب الله استهداف مدينة نهاريا بعد ظهر الأحد بعدد من الصواريخ، في إطار تحذيرات وجهها في وقت سابق لعدد من مناطق شمال إسرائيل.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مرغليوت بعدد من الصواريخ، ومربض الزاعورة.

وأعلن حزب الله أيضاً قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال مدينة حيفا بالصواريخ، موضحاً أنه قصف "بعد ظهر يوم الأحد، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".