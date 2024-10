في أول تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الهجوم الأخير ضد إيران، قال الأحد إن "إسرائيل ضربت بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وإنتاج الصواريخ عندما ضربت قواتها الجوية قبل ليلتين".

وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وفق التقويم العبري، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان "دقيقاً وقوياً وحقق كل أهدافه"، معتبراً أن "إسرائيل في حرب وجودية صعبة وتدفع فيها أثماناً مؤلمة".

وأضاف نتانياهو: "وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم السبت ضربنا، وقد هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية جميع أنحاء إيران".

وفجر السبت، ردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران على أراضيها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إذ أطلقت إيران حينها نحو 200 صاروخ، قالت إسرائيل إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها، وقد علّق نتانياهو الأحد على هذا الهجوم بقوله إن "إيران هاجمت إسرائيل بمئات الصواريخ البالستية وفشل هذا الهجوم".

وكانت إيران قد أكدت استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية حول العاصمة وفي محافظات أخرى، مشيرة إلى أن الغارات تسببت بـ"أضرار محدودة" لكنها أدت إلى مقتل أربعة جنود.

غالانت: يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لاستعادة الرهائن

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إنه يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأشار في كلمة له خلال مشاركته في ذات الفعالية مع نتنياهو، إلى أن "العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب".

وأقيمت الأحد مراسم عسكرية في القدس وأخرى مدنيّة في المقبرة العسكرية، إحياءً لذكرى قتلى هجمات حماس على بلدات غلاف غزة العام الماضي.

من جانبه، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إعادة المحتجزين من غزة، واعتبر أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار "أوجد نافذة يجب عدم إضاعتها".

لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني ولا التقليل منه

على صعيد آخر، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الأحد، أنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.

وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة "إكس"، إنه "لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه"، معتبراً أن إسرائيل "أخطأت في الحسابات".

وفي منشوره، أعلن خامنئي أن إسرائيل "يجب أن تفهم قوة وإرادة وإبداع الشباب والشعب الإيراني"، موضحاً أن "المسؤولين سيقررون كيف ستفهم إسرائيل ذلك" ومؤكداً أنه "يجب القيام بما يضمن مصلحة إيران وشعبها".

وفيما تتواصل دعوات المجتمع الدولي إلى ضبط النفس، أكدت إيران "حقها وواجبها" في الدفاع عن نفسها بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع عسكرية في البلاد، وفقا لفرانس برس.

وهدّد الجيش الإسرائيلي إيران بدفع "ثمن باهظ" في حال قررت الرد على ضربات السبت.

