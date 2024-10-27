إيلاف من لندن: بدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا بعد ظهور مقطع فيديو لنائب من حزب العمال وهو يهدد رجلاً ملقى على الطريق.

وانتشرت لقطات من الحادث الذي تورط فيه النائب العمالي في مجلس العموم مايك أميسبري، الذي يمثل دائرة رونكورن وهيلزبي في مقاطعة شيشاير، وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من يوم 26 أكتوبر.

وتم اتهام النائب العمالي مايك أميسبري بـ "صفع" أحد الناخبين على الأرض بعد "تهديده" في شجار في موقف سيارات أجرة في وقت متأخر من الليل.

ويبدو أن الفيديو يظهر الرجل البالغ من العمر 55 عامًا وهو يوبخ رجلاً كان ملقى على الطريق في بلدة فرودشام، شيشاير، قبل أن يدفعه أحد المارة بعيدًا.

تهديد

ويقول السيد أميسبري، الذي كان نائبًا عن حزب العمال منذ عام 2017، إنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس بعد أن تعرض للتهديد بنفسه.

وقال في بيان: "الليلة الماضية، كنت متورطًا في حادث وقع بعد أن شعرت بالتهديد في الشارع بعد قضاء أمسية مع الأصدقاء".

واضاف: "هذا الصباح، اتصلت بشرطة شيشاير بنفسي للإبلاغ عما حدث خلال هذا الحادث. و"لن أدلي بمزيد من التعليقات العامة، ولكنني سأتعاون بالطبع مع أي استفسارات إذا لزم الأمر من جانب شرطة تشيشاير".

وقال: "ما زلت ملتزمًا تمامًا بالعمل الجاد من أجل سكان رونكورن وهيلزبي، وأنا عازم على البقاء نائبًا منفتحًا ومتاحًا لمجتمعنا."