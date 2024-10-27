إيلاف من القدس: يبلغ عدد سكان إسرائيل 10 ملايين نسمة، وقد تتسبب هجرة عشرات الآلاف من المتخصصين في التكنولوجيا الفائقة والأطباء وكذلك أساتذة الجامعات والأكاديميين في دوامة من الانهيار، وفقاً لتحذيرات الخبير الاقتصادي بجامعة تل أبيب البروفيسور دان بن ديفيد.

ويوضح بن ديفيد، الذي يرأس أيضاً مؤسسة شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "قطاع التكنولوجيا الفائقة وحده مسؤول عن نحو نصف إجمالي صادرات إسرائيل.

وأضاف بن ديفيد أن 0.6% فقط من سكان إسرائيل الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً أطباء، وأضاف: "إن مستوى الرعاية الطبية التي نتلقاها يعتمد على أطبائنا المهرة".

وتابع بن ديفيد أن أولئك الذين يقومون بتدريب الأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة هم كبار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات البحثية في إسرائيل.

ويشكل أعضاء هيئة التدريس هؤلاء 0.1% فقط من السكان البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وما فوق وهم مسؤولون عن تدريب "كل هؤلاء الأشخاص الذين يحافظون على إسرائيل في طليعة المعرفة الإنسانية".

خطورة هجرة 3 فئات

وأضاف أن "المجموعات الثلاث المذكورة أعلاه مجتمعة ــ الأشخاص المسؤولون في المقام الأول عن إبقاء إسرائيل في العالم المتقدم ــ تضم أقل من 300 ألف شخص، أي أقل من 3% من السكان.

وإذا تخلى بضع عشرات الآلاف من هذه المجموعة عن مستقبل البلاد وقرروا المغادرة، فسوف تجد إسرائيل صعوبة بالغة في الاحتفاظ بقطاع التكنولوجيا فائقة التطور ونظام الرعاية الصحية والجامعات"، ويقول بن ديفيد إن التهديد الوشيك بخسارة هؤلاء المحترفين بسبب الهجرة ليس تهديداً فارغاً.

هجرة عكسية متزايدة في آخر عام ونصف

وقال "حتى قبل العام والنصف الماضيين - الأسوأ منذ نشأة إسرائيل - كان عدد متزايد من الإسرائيليين المتعلمين، العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع في البلاد، يستسلمون ويغادرون".

"إذا نظرنا إلى جميع الذين حصلوا على درجة أكاديمية في إسرائيل من عام 1980 إلى عام 2010، نجد أن 2.8% من هؤلاء الأكاديميين غادروا مقابل كل أكاديمي عاد إلى البلاد في عام 2014.

وعلى الرغم من أن العدد المطلق للمغادرين ليس مرتفعا، فإن نسبة أربعة مهاجرين لكل أكاديمي عائد تم تجاوزها في غضون أربع سنوات فقط."

وأضاف بن ديفيد أنه عند النظر إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يمكننا أن نرى أن "عدد الأطباء الإسرائيليين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، كنسبة مئوية من إجمالي الأطباء في إسرائيل، يتزايد باطراد"، مشددا على أن هذا العدد تضاعف أكثر من الضعف من عام 2000 إلى عام 2020.

ورغم أن هذه المعدلات منخفضة، إلا أن الاتجاه واضح، كما أوضح أن هذا الرقم لا يشمل الأطباء المغادرين إلى الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يرفع المعدل إلى أعلى.

المغادرون أكثر من القادمين

وقال بن ديفيد إنه عند النظر ليس فقط إلى الأكاديميين ولكن إلى عامة الناس، فإن "عدد الإسرائيليين الذين غادروا، مقابل كل إسرائيلي عاد، ارتفع من 1.3 إلى 2.0 في أقل من عقد ونصف"، مضيفًا أنه في حين أنه من غير الممكن بعد الحصول على صورة كاملة لعامي 2023 و2024، فإن "العلامات الأولية إشكالية للغاية".

الحروب والانقلاب القضائي

"بعد عقود من الهجرة المتزايدة تدريجياً من إسرائيل بوتيرة صغيرة، فإن العام والنصف الماضيين دفع الكثيرين إلى استيعاب إلى أين تقود العمليات طويلة الأمد إسرائيل".

"محاولة الانقلاب القضائي في أوائل عام 2023 والجهود المستمرة لتحقيقها اليوم؛ أهوال أكتوبر، و ثقافة الحكم الانقسامية التي حولت المهرة والمتعلمين والطيارين وعائلات الرهائن إلى أعداء للدولة، وكذلك التدمير المتزايد للعلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول الأخرى، و الحرب المتصاعدة مع حكومة تتجاوز نيتها في التمسك بالسلطة اهتمامها بالصالح العام، وإصرار الحريديم - الذين تتضاعف حصتهم في السكان كل 25 عامًا - على التهرب من الأعباء الدفاعية والاقتصادية. من بين كل هذه ترفرف أكبر راية سوداء في تاريخ إسرائيل "

وحذر بن ديفيد من أنه إذا لم تغير إسرائيل مسارها فإن "هذه العمليات تعرض وجود البلاد للخطر"، نقلا عن رسالة وقعها هو و130 خبيرا اقتصاديا ونشرت في أيار (مايو)الماضي.

"إن العديد من أولئك الذين يتحملون العبء سيفضلون الهجرة من إسرائيل. وأول من يغادر سيكون أولئك الذين لديهم فرص في الخارج، وسوف يكون سكان إسرائيل المتبقون أقل تعليماً وأقل إنتاجية، مما يزيد العبء على السكان المنتجين المتبقين. وهذا بدوره سيشجع المزيد من الهجرة من إسرائيل"، كما استشهد واصفاً "دوامة الانهيار". فضلاً عن أن القادمين إلى إسرائيل غالباً هم من الفقراء أو هؤلاء الذين يبحثون عن فرصة أفضل للحياة مقارنة مع البلاد التي هاجروا منها.

القادمون لا يملكون سوى ملابسهم

وجاء في الرسالة: "هذا خطر واضح وحاضر على البلاد، وهو خطر نعتقد أن احتمال تحققه مرتفع للغاية، إن التاريخ لن يغفر لقادة الدولة في الحاضر والمستقبل - من كافة أطياف الطيف السياسي - إذا وقفوا مكتوفي الأيدي".

"ورغم النمو الهائل في أعداد المهاجرين الذين وصلوا وهم لا يملكون سوى الملابس التي يرتدونها، ورغم فترة تقنين الغذاء لضمان إطعام الجميع، فإنهم لم يكتفوا ببناء المدن والطرق والشركات. بل تمكنوا بطريقة ما من إيجاد الموارد اللازمة وتخصيصها لبناء جامعات عالمية المستوى".

وبينما انفجر عدد السكان بين عامي 1948 و1973، حيث نما بنسبة 300%، فإن عدد أعضاء هيئة التدريس الكبار في الجامعات تجاوز هذا الرقم بكثير، حيث نما بنسبة 3600%، كما أوضح بن ديفيد.

"في غضون 25 عامًا فقط، نجح الجيل المؤسس في تقريب إسرائيل إلى حد كبير من الولايات المتحدة من حيث حصة هيئة التدريس الجامعية في عدد السكان. وبعد سنوات، وفرت هذه الجامعات الأساس الأساسي الذي مكن إسرائيل من القفز إلى عالم التكنولوجيا الفائقة، والذي لم يصبح القاطرة الاقتصادية للاقتصاد بأكمله فحسب، بل أصبح أيضًا قبة الدفاع الحديدية للبلاد".

لكن الأوقات تغيرت مع خروج الأولويات الوطنية عن مسارها، كما أوضح بن ديفيد.

وأوضح بن ديفيد أنه من عام 1973 إلى عام 2016، انخفضت حصة كبار أعضاء هيئة التدريس من السكان بنسبة 60%، وكان عدد أسرة المستشفيات للفرد في انخفاض (انخفض بنسبة 47% بحلول عام 2021)، وأصبحت طرق إسرائيل مزدحمة بما يعادل 3.4 أضعاف متوسط ​​ازدحام الطرق في الدنمارك وبلجيكا وهولندا وسويسرا والتي كانت إسرائيل مماثلة لها في عام 1970.

مستوى المعرفة والعلم في تراجع

وقال بن ديفيد إن مستوى المعرفة في المواد الأساسية في إسرائيل هو أيضا في أسفل العالم المتقدم، وفقا لنتائج امتحانات PISA، موضحا أن هذا ليس بسبب الرجال الحريديم، الذين لا يدرسون المواد والذين لا يتم اختبارهم في هذه الاختبارات. لو تم اختبارهم أيضا، لكان المتوسط ​​الوطني أقل من ذلك.

وقال بن ديفيد إن العذر الشائع لهذا الإهمال في البنية التحتية للتعليم والصحة والنقل هو الإنفاق الدفاعي المرتفع للبلاد، موضحا أنه على عكس الاعتقاد السائد، هذا ليس هو الحال.

في حين أن الإنفاق الدفاعي العام كان أعلى من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من منتصف الستينيات إلى منتصف الثمانينيات، "فمن منتصف الثمانينيات وحتى الانتفاضة الثانية، أي منذ حوالي عقدين من الزمن، كانت النفقات المدنية مماثلة للغاية لمتوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وقال "إن التحول في التركيز المدني منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين فصاعداً كان نتيجة لتحول في الأولويات الميزانية، وليس بسبب نقص الأموال. إن غياب الشفافية في الميزانية لا يسمح لنا بمعرفة مقدار الأموال المدنية التي تم تحويلها من الاتجاهات الوطنية إلى القطاعات والأفراد، ولكننا جميعاً نرى ونشعر بالنتائج".