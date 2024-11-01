إيلاف من لندن: نفى جندي بريطاني سابق أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه ومن بينها التجسس لإيران، وقال إن هروبه من السجن كان لإثبات مهاراته.

وقدم الجندي السابق دانيال خليفة، 23 عاماً، الذي احتُجز بتهمة نقل أسرار إلى إيران، أدلة في محكمة (وولويتش كراون)، حيث نفي جميع التهم الموجهة إليه.

وأبلغ هيئة المحلفين أن هروبه من سجن واندسوورث كان لتجنب احتجازه مع مرتكبي الجرائم الجنسية والإرهابيين أظهر "مهاراته".

قال ، إنه "لم يكن جاسوساً حقيقياً قط" ولكنه خطط لانشقاق وهمي عن الدولة بعد اعتقاله بعد مشاهدة برنامج تلفزيوني أميركي بعنوان "الوطن".

وقال إنه أراد نقله إلى وحدة شديدة الحراسة لأنه كان يحظى باهتمام غير مرغوب فيه من مرتكبي الجرائم الجنسية في جناح السجناء المعرضين للخطر وكان يخشى نقله إلى سجن بلمارش لأنه، كجندي بريطاني، أراد الإرهابيون قتله.

وقال خليفة إنه أراد أولاً "إظهار" الهروب والتصرف بشكل مريب وتغطية نفسه بالسخام من شاحنة توصيل الطعام في 21 أغسطس/آب من العام الماضي، بينما كان يعمل في مطبخ السجن.

وقد تم رصده وإبلاغه للأمن، لكنه "صُدم" عندما لم يحدث شيء فقرر اتخاذ "الإجراء الكامل"، كما قال لهيئة المحلفين.

كيفية الهروب

وفي حديثه عن هروبه لأول مرة في محاكمته في محكمة وولويتش كراون، روى خليفة كيف صنع حزامًا مؤقتًا من سراويل المطبخ وحبال التسلق التي يستخدمها السجناء للحفاظ على ممتلكاتهم آمنة من الفئران.

لقد ربطه بشاحنة بيدفود في الأول من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لمعرفة ما إذا كان سيتم رصده من قبل الضباط في واندسوورث أو السجون الأخرى على طريق التسليم.

وقال: "لقد وضعت حبال التسلق والحبل المؤقت أسفل الشاحنة". وأضاف: "عندما اتخذت قرار مغادرة السجن، كنت سأفعل ذلك بشكل صحيح، لذا اختبرت الأمن ليس فقط في واندسوورث".

وقال خليفة: "من الغريب أنه خلال الأيام التالية تمكنت من رؤيته ولكن لم يتم رصده في واندسوورث أو أي سجن آخر".

ثم في صباح يوم 6 سبتمبر، قال خليفة إنه اختبأ تحت الشاحنة، واستند بظهره على المقلاع بينما تم تفتيش الشاحنة.

وقال: "لقد أجروا عمليات تفتيش عادية باستخدام المشاعل لكنهم لم يجدوني. بعد ذلك جاء أحد المحافظين إلى النفق وقال، "هل فتشت السيارة؟"

واضاف: "كنت واقفا على وجهي. "لقد كان هناك شجار حول الشاحنة." وقال إنه عندما توقفت السيارة "خرج من تحت الشاحنة وظل في وضع الانبطاح" حتى تحركت الشاحنة.

وقال خليفة، الذي انضم إلى الجيش في سن السادسة عشرة وتولى منصبًا في سلاح الاشارة Royal Signals، ومقره ثكنات بيكون Beacons، في مقاطعة ستافوردشاير، إنه لم يحاول مغادرة البلاد ولم يكن لديه أي نية "للهروب" من التهم التي يواجهها.

اعتقال

وكان تم القبض عليه بعد ثلاثة أيام على ممر المشاة في قناة (غراند يونيون) في نورثولت، غرب لندن، بعد مطاردة على مستوى البلاد.

وعندما سُئل عن سبب عدم تسليم نفسه بعد هروبه، قال خليفة: "لقد أظهرت أخيرًا مدى حماقة فكرة وجود شخص من مهاراتي في السجن. "ما الفائدة من ذلك لأي شخص؟"

"أوافق على أنني غادرت السجن ولم يكن لدي أي إذن للقيام بذلك"، قال. "أوافق تمامًا على أنه لا ينبغي لي أن أفعل ما فعلته".

مستوحى من الوطن

واستمعت المحكمة إلى أن خليفة بدأ الاتصال بضباط الاستخبارات الإيرانية بعد أن قيل له إنه لا يستطيع اجتياز الفحص المتقدم لأن والدته ولدت في إيران.

قال خليفة لجهاز المخابرات البريطاني MI5 إنه يريد أن يكون "عميلًا مزدوجًا" وقال في المحكمة إنه يعتقد أنه سيتم "تهنئته" لكنه وصف اعتقاله بأنه "لكمة في الوجه".

وقال وهو يرتدي قميصًا أزرق منقوشًا وسراويل قطنية، إن الشرطة "أعمت عن احتمال محاكمة ناجحة" لكنه لا يعتقد أن وجوده في السجن سيكون في "المصلحة العامة".

وأكد "لم أفعل أي شيء يضر بأمننا القومي، أردت أن أضع نفسي في موقف حيث يمكنني مساعدة بلدي"، وقال "اعتقدت أنني أستطيع مواصلة عملي في الدولة - الدولة هي إيران".

قال خليفة إنه استوحى الإلهام من مشاهدة برنامج Homeland، بطولة كلير دينيس وديميان لويس، والذي يختبئ فيه الأميركيون والإرهابيون، على Netflix.

وقال: "لقد رأيت إحدى الشخصيات في البرنامج قد انشقّت زوراً إلى بلد معين واستخدمت هذا المنصب لتعزيز مصالح الأمن القومي لبلد تلك الشخصية".

وقال: "اعتقدت الدولة المعنية، إيران، أن الأمر حقيقي. لقد فعلت ذلك لتعزيز مصالح بلدها".

وقال خليفة للمحلفين إنه "وطني"، مضيفًا: "أنا أحب بلدي. كل ما أردت فعله هو المساعدة. لم أرغب أبدًا في إلحاق أي ضرر، لم ألحق أي ضرر أبدًا".

وأضاف: "من المأساوي أن الأمر وصل إلى هذا الحد وسأفعل أي شيء للعودة إلى مسيرتي المهنية".

نفي

ونفي خليفة، من كينغستون، جنوب غرب لندن، تهمة ارتكاب فعل يضر بسلامة الدولة أو مصالحها بموجب قانون الأسرار الرسمية بين 1 مايو 2019 و6 يناير 2022.

كما دفع ببراءته من التهمة الموجهة إليه بموجب قانون الإرهاب، والمتمثلة في استخلاص معلومات عن أفراد القوات المسلحة في 2 أغسطس/آب 2021، وارتكاب خدعة القنبلة في أو قبل 2 يناير/كانون الثاني 2023، والهروب من السجن في 6 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.