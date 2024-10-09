إيلاف من لندن: تتواصل محاكمة جندي بريطاني متهم بالهروب من السجن سلم طردًا يشتمل على معلومات إلى عملاء إيرانيين في تركيا.

وقال دانيال خليفة الجندي السابق في سلاح الإشارة الملكي التابع للجيش البريطاني، الذي ينفي الاتهامات، لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 إنه أراد أن يكون عميلاً مزدوجًا، كما سمعت هيئة محلفين.

ودانيال خليفة، 23 عامًا، متهم بجمع وتبادل معلومات حساسة مع عملاء أجانب لأكثر من عامين بين مايو 2019 ويناير 2022 بعد انضمامه إلى الجيش قبل عيد ميلاده السابع عشر.

واستمعت المحكمة أنه بعد أشهر من أول منصب له مع صلاح الإشارات الملكية، ومقرها ثكنات بيكون في ستافورد، عرض البقاء في الجيش لأكثر من 25 عامًا والقيام بما طلبوه.

وقد أبلغ هيئة المحلفين أنه اتصل بجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 قائلاً إنه يريد أن يكون "عميلاً مزدوجًا"، وأخبر الشرطة لاحقًا أن اتصاله بالإيرانيين كان مجرد خدعة مزدوجة.

وقد سمعت محكمة وولويتش كراون أنه جمع 1500 جنيه إسترليني في كيس براز كلب من حديقة ميل هيل في بارنت، شمال لندن، في أغسطس 2019، وقام بجمع 1000 جنيه إسترليني نقدًا من مقبرة كينسال جرين، في شمال كنسينغتون، في غرب لندن، في أكتوبر 2021.

سفر إلى تركيا

وقال المدعي العام مارك هايوود إن خليفة سافر على متن الخطوط الجوية التركية وأقام في فندق هيلتون إسطنبول بومونتي بين 4 و10 أغسطس 2020، بعد أن خطط في الأصل للذهاب إلى إيران.

وتُظهر الصور الموجودة على هاتف دانيال خليفة أنه داخل وخارج الفندق، بينما أبلغ خليفة في رسالة صوتية على ما يبدو بما حدث لطرف ثالث، حسبما سمعت المحكمة.

وقال خليفة، الذي تنحدر والدته من إيران ووالده من لبنان، "كان من المفترض أن يلتقيا في بلدك" ولكن "ذهبنا إلى تركيا وفشلت الخطة نوعًا ما، لم يخططوا لها بشكل صحيح". وأضاف: "لقد سلمت لهم طردًا".

وقال المدعي العام إن ذلك "يظهر بوضوح أن أحد الأسباب أو إحدى التهم التي وجهت إلى خليفة في هذه الزيارة كان تسليم طرد"، وأنه أراد "تسليم معلومات بأي شكل إلى محاوريه في إيران".

رسالة إلى عميل

وعند عودته إلى المملكة المتحدة، التقط خليفة صورًا لجهاز هاتف من طراز Selex Sentinel، وهو جهاز مصنوع للاستخدام من قبل القوات البريطانية الأكثر تخصصًا، ويبدو أنه أرسله إلى عميل إيراني يطلق على نفسه اسم "ديفيد سميث".

وفي إحدى المحادثات، قال سميث: "نحن مخلصون جدًا لأصدقائنا. يمكننا العمل معًا لسنوات عديدة"، وأظهر خليفة "دعمه والتزامه على المدى الطويل"، كما قال السيد هيوود.

ورد خليفة: "بالتأكيد، لن أترك الجيش حتى تطلب مني ذلك. أكثر من 25 عامًا".

كما تحدث عن سرقة وحدة تمكن وتنظم التشفير، وقال له سميث: "سندفع لك ما تريد في بلدنا. نتطلع إلى رؤيتك في طهران يا صديقي".

اتصالات مع إيران

وقال المدعي العام إن اتصال خليفة بالإيرانيين "تصاعد" في هذه المرحلة وأنه كان "يسلم مواد ... هاتفًا وتشفيرًا وأسماء أفراد وتفاصيل حسب الطلب طالما أرادوا".

واستمعت المحكمة إلى أنه تم إرساله إلى فورت هود في تكساس بين 3 فبراير و30 أبريل 2021، حيث حصل على تصريح "سر الناتو"، وهو ثاني أعلى مستوى أقل من "سري للغاية".

وقال السيد هيوود إنه ظل على اتصال بمشغليه الإيرانيين حتى أثناء وجوده في الولايات المتحدة، حيث بدا أن الأمر تصاعد، واستمر في عودته إلى المملكة المتحدة حيث جمع المزيد من المعلومات.

ويقال إن هذا تضمن جدول بيانات يوضح نتائج الترقية من عريف إلى رقيب في الجيش البريطاني للفترة من 2021 إلى 2022، بما في ذلك تفاصيل عن جنود القوات الخاصة.

فرار وذعر

وسمع المحلفون أنه بمجرد أن قبضت الشرطة على خليفة، وأُطلق سراحه بكفالة، فر من ثكناته، تاركًا عبوات وأسلاكًا على مكتبه، لإعطاء مظهر جهاز متفجر وإثارة الذعر.

عندما تم احتجازه في سجن واندسوورث في انتظار المحاكمة، زُعم أنه هرب وهرب ولكن تم القبض عليه بعد "بحث قصير ولكن مكثف وعلى مستوى البلاد"، كما قيل لهيئة المحلفين.

نفي

وينفي خليفة، الذي نشأ في كينغستون، جنوب غرب لندن، تهمة ارتكاب فعل يضر بسلامة أو مصالح الدولة بموجب قانون الأسرار الرسمية بين 1 مايو 2019 و6 يناير 2022، زاعمًا أنه جمع معلومات قد تكون مفيدة لعدو المملكة المتحدة.

كما دفع ببراءته من التهمة المنسوبة إليه بموجب قانون الإرهاب، وهي استخلاص معلومات عن أفراد القوات المسلحة في 2 أغسطس/آب 2021، وارتكاب خدعة قنبلة في أو قبل 2 يناير/كانون الثاني 2023، والهروب من السجن في 21 يوليو/تموز من العام الماضي.