إيلاف من بيروت: نفذت قوة بحرية خاصة إسرائيلية، عملية إنزال بحري في مدينة البترون اللبنانية، استهدفت قبطاناً في البحرية اللبنانية يدعى عماد أمهز، على ما أفادت قناة "الحدث" السبت، واصفة العملية بأنها معقدة وغامضة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنَّ الحادثة وقعت فجر الجمعة، حيث نفذت قوة خاصة مكونة من أكثر من 25 عنصرًا بين بحارة وغواصين عملية إنزال بحري قرب شاطئ البترون.

وأفادت التقارير بأنَّ القوة المسلحة "مجهولة الهوية" انتقلت بكامل تجهيزاتها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت القبطان الذي كان يقيم بمفرده في المكان، وكممته واقتادته حياً إلى الشاطئ، ومن ثم غادرت عبر زوارق سريعة إلى عرض البحر.

وتضاربت الأنباء في البداية حول هوية الشخص المختطف، حيث ذكرت المعلومات أولاً أنه قيادي في حزب الله، وقالت مصادر أخرى إنه ضابط في البحرية اللبنانية، قبل أن يتبين أنه قبطان مدني.

ووفقًا للمصادر الإعلامية، شاركت في العملية عناصر بملابس مدنية وعسكرية، وسط تكتم حول هوية القوة المنفذة وأهدافها. وتركز التحقيقات الأمنية اللبنانية الحالية على معرفة طبيعة الأهداف التي ترمي إليها عملية الاختطاف وأبعادها.

يُذكر أنَّ عملية مشابهة نفذتها سابقاً قوة من الموساد الإسرائيلي استهدفت صرافاً لبنانياً يعمل لحساب حزب الله يدعى محمد سرور، الذي تعرض للاختطاف من قبل قوة إسرائيلية خاصة، اقتادته إلى شقة في جبل لبنان للتحقيق معه، قبل أن تقتله وتغادر لبنان، ما يزيد من الغموض حول الجهة المسؤولة عن هذه العملية الجديدة والأهداف الكامنة وراءها.

يذكر أن البترون مدينة بحرية تقع في شمال لبنان، ولا تواجد فيها ظاهراً لحزب الله.