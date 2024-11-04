إيلاف من واشنطن: كتب تيم روس عبر صفحات "بوليتيكو" تحليلاً "خاصاً" أكد خلاله أن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الحملات الانتخابية في سباق الرئاسة الأميركي أثبتت أنها كانت مليئة بالأحداث - وغير قابلة للتنبؤ - مثل بقية السباق.

فقد أمضى المرشح الجمهوري دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع وهو يتحدث عن شخصيات مشهورة إما ماتت أو لم توجد أبدا، ويشعر بالارتباك بشأن مكان وجوده بالضبط، ولم تظهر منافسة ترامب على البيت الأبيض، نائبة الرئيس كامالا هاريس، حتى الآن قدرة كبيرة على الاستفادة من نقاط ضعفه. ولكن كانت هناك مؤشرات أولية على أن بعض الولايات المتأرجحة الحاسمة قد تبدأ أخيرًا في شق طريقها.

يتوجه أكثر من 160 مليون أمريكي إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للمشاركة في الانتخابات التي تشكل تحديًا كبيرًا . وشهدت حملة البيت الأبيض محاولتي اغتيال لترامب، وانسحاب الرئيس الحالي جو بايدن، وبعض من أكثر الخطابات عنفًا وقسوة على الإطلاق في حملة انتخابية أميركية.

أيا كان ما سيحدث، فإن النتيجة ستكون تاريخية: إما أن يعود المتمرد ترامب إلى السلطة، عازماً على "الانتقام" من أعدائه بعد انقطاع دام أربع سنوات، أو تنتخب أميركا أول رئيسة لها.

يركز المرشحون على سبع ولايات حاسمة. وتشمل هذه الولايات مجموعة من الولايات في ما يسمى حزام الشمس مثل أريزونا ونيفادا، والمناطق الصناعية السابقة المتدهورة في حزام الصدأ ــ ولايات مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا.

وربما تكون ولاية بنسلفانيا، الأخيرة، هي الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث يتنافس على 19 صوتاً في المجمع الانتخابي ــ وهو العدد الأكبر بين الولايات السبع المتأرجحة.

في يوم الأحد، خرج ترامب عن النص بشكل عشوائي أثناء عقده تجمعًا في بنسلفانيا. وقال إنه "لم يكن ينبغي له أبدًا مغادرة" البيت الأبيض، في استمرار لادعائه الكاذب بأنه فاز في انتخابات 2020.

واقترح أن يقوم شخص ما "بإطلاق النار" على وسائل الإعلام "الأخبار المزيفة"، وهو ما فسره البعض على أنه دليل إضافي على ولع ترامب بالخطاب العنيف .

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، خلال تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية، وهي ولاية أخرى متأرجحة، بدا ترامب مرتبكًا . وفي إحدى المرات، أشار إلى الحشد أنه لا يزال في بنسلفانيا. كما روى قصة خيالية عن آل كابوني، رجل العصابات في شيكاغو الذي توفي عام 1947، والرئيس التنفيذي لشركة "MyPillow" مايك ليندل، حيث تناولا العشاء معًا، حيث عرض ليندل، أحد أبرز مؤيدي ترامب، وسائد لكابوني.

وقال ترامب "إذا لم ينم مايك جيدًا لأنه لم يعجبه وسائده، فلن تكون لديه فرصة تقريبًا للعيش. سيتخلص من مايك في مكان ما في أساس مبنى أو شيء من هذا القبيل. لن ترى مايك مرة أخرى. مايك لا يريد تناول العشاء مع سكارفيس".

وبدا الحشد في حيرة وغير متأكد من كيفية الرد.

وفي يوم السبت، أشار ترامب إلى أن هانيبال ليكتر، الشرير في فيلم الرعب "صمت الحملان"، كان مهاجرا غير شرعي حقيقي.

حملة هاريس.. هل تكتسب زخماً؟

من جانبها، زعمت هاريس في تجمع حاشد في ميشيغان، إحدى ولايات حزام الصدأ المتأرجحة في الغرب الأوسط، أن حملتها تكتسب "زخمًا". وزعم كبار المسؤولين في حملة هاريس خلال عطلة نهاية الأسبوع أن بيانات الحملة الداخلية أظهرت فوز نائبة الرئيس بأصوات الناخبين المتأخرين في اتخاذ القرار بهامش مزدوج الرقم.

كما وجد استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا ، ونُشر يوم الأحد، أن الناخبين الذين استقروا على قراراتهم مؤخرًا دعموا هاريس بميزة مزدوجة الرقم.

وأظهر استطلاع منفصل ومعتبر للغاية أجرته صحيفة دي موين ريجستر خلال عطلة نهاية الأسبوع أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب في ولاية أيوا، وهي الولاية التي كانت تعتبر في السابق رهانًا آمنًا للمرشح الجمهوري.

وأشارت دراسة جمعت بين " استطلاع ضخم " شمل 31 ألف شخص واستطلاعات منفصلة للولايات المتأرجحة تمت مشاركتها حصريًا مع بوليتيكو أيضًا بشكل مبدئي إلى أن هاريس كانت في أفضل وضع للفوز.