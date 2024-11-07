نتناول في جولة عرض الصحف اليوم، أصداء فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، ضمن الصحف العالمية والعربية.

ونبدأ جولتنا بمقال في صحيفة واشنطن بوست بعنوان "لا يمكن للديمقراطيين إلقاء اللوم على أي شخص سوى أنفسهم هذه المرة"، للكاتب شادي حامد.

ويستهل الكاتب مقاله بتسليط الضوء على خسارة المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة كامالا هاريس، محملاً المسؤولية للديمقراطيين.

ويعلق الكاتب على افتقار الحزب الديمقراطي إلى القدرة على إقناع الناخبين، بقوله "ينبغي تحميل حملة هاريس والحزب الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن فشلهما في اجتياز الاختبار الأكثر أساسية، وهو اختبار الإقناع".

ويضيف "لا يحق لأحد الحصول على أصوات أي شخص، بل لا بد من كسب الأصوات، وقد فشلت -هاريس- في كسبها".

ويوضح الكاتب أن "ترامب فاز من خلال بناء تحالف متعدد الأعراق ومتنوع بشكل غير عادي، بدعم من 46 في المئة من الهسبانيين-الأمريكيين من أصل لاتيني- و39 في المئة من الآسيويين و21 في المئة من الرجال السود".

وينتقد الكاتب تجاهل الحزب الديمقراطي لاحتياجات وتطلعات الناخبين من الأقليات، مما أدى إلى خسارتهم أمام ترامب، ويقول إن "الحزب الديمقراطي يأخذ أصوات الناخبين من الأقليات كأمر مُسلّم به ويعاملهم مثل الأطفال المشاغبين".

ويدعو الكاتب الحزب الديمقراطي إلى "تحويل الهزائم الانتخابية إلى دافع للنظر إلى الداخل والتعلّم من الدروس بدلاً من البحث عن كبش فداء".

كما ينتقد الكاتب "عدم إجراء انتخابات تمهيدية مصغرة في الحزب قبل تنصيب هاريس كمرشحة.. على الرغم من وجود قلق عالمي بأنها خليفة ضعيفة لبايدن". مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هاريس كافحت مراراً وتكراراً للإجابة عن تحدي كيف ستختلف إدارتها عن إدارة الرئيس جو بايدن".

ويدعو في ختام مقاله إلى "بذل جهد حقيقي لفهم كيف ضلّت حملة هاريس والحزب الديمقراطي طريقهما، بدلاً من إلقاء اللوم على الناخبين وخيارهم".

"ترامب قد يهدد القيم الليبرالية في أوروبا"

Reuters دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى يتجول مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك آنذاك في بروكسل، 25 مايو/ أيار 2017.

وننتقل إلى مقال في صحيفة الغارديان البريطانية، بعنوان "لماذا تشكل عودة دونالد ترامب كارثة بالنسبة لأوروبا؟"، للكاتب بول تايلور.

ويحذر الكاتب في مقاله من العواقب السلبية التي قد تترتب على عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، ويرى أن "الأوروبيين معرضين للمعاناة استراتيجياً واقتصادياً وسياسياً"، مؤكداً أن "السياسات التي يتبعها ترامب، مثل (أمريكا أولاً)، ستضر بالحلفاء الأوروبيين".

ويقول الكاتب إن "أوروبا معرضة لخطر الانخراط في صراع تجاري متعمق بين الولايات المتحدة والصين، مع احتمال التعرض لضغوط شديدة من واشنطن لتقليص العلاقات الاقتصادية مع بكين".

ويشكك الكاتب في "قدرة دول الاتحاد الأوروبي على التوحد في الدفاع عن المصالح المشتركة، إذا مضت الإدارة الجمهورية قدما في فرض التعريفات الجمركية على جميع السلع الأوروبية".

كما يتطرق الكاتب إلى أن "ترامب قد يُقوّض التحالفات العسكرية الأوروبية، خاصة من خلال التهديدات بالانسحاب من الناتو إذا لم تدفع الدول الأوروبية ما يعتبره ترامب نصيبها العادل من الإنفاق الدفاعي".

وينقل الكاتب عن أنصار ترامب قولهم إن "نهجه الصارم في ولايته الأولى صدم الحلفاء الأوروبيين ودفعهم في النهاية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وأنه محق في التساؤل عن سبب استمرار دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم أمن الدول الأوروبية الغنية التي تستفيد مجاناً من الحماية الأمريكية".

ويناقش الكاتب "تهديد ترامب للقيم الليبرالية في أوروبا، من خلال تشجيع الزعماء الشعبويين على تشكيل نوع من الدولية غير الليبرالية، وعبر سحب المحافظين الأوروبيين إلى اليمين فيما يتعلق بقضايا الهجرة والجندر".

ويتوقع الكاتب حدوث مواجهة بين التشريعات الأوروبية التي تنظم الإنترنت والذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية، وأباطرة التكنولوجيا الذين يسعون إلى سلطة غير مقيدة بعيداً عن الحكومات والبنوك المركزية، وفقاً لرأيه.

ويدعو الكاتب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات من خلال التنسيق والتعاون بشكل أكبر لحماية مصالحهما وقيمهما المشتركة العديدة، معبراً عن "قلقه من أن الأوروبيين لم يظهروا بعد استعداداً كافياً لمواجهة هذه التحديات".