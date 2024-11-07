إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول خطاب له منذ خسارة نائبتة كامالا هاريس أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي، "لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز"، وهي كلمة سيتذكرها التاريخ جيداً.

وقال بايدن في خطاب موجه إلى الأمة من حديقة البيت الأبيض يوم الخميس: "لا يمكنك أن تحب جارك فقط عندما تتفق معه"، وكشف بايدن إنه وجه إدارته للعمل مع فريق ترامب من أجل انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف بايدن:"أتمنى أن نتمكن من القيام بشيء، بغض النظر عمن صوتت له، وهو أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كخصوم، بل كمواطنين أمريكيين، خففوا من حدة التوتر".

كما أكد الرئيس الأميركي أن الانتخابات الرئاسية الأميركية كانت نزيهة وشفافة، مشددا على أنه سيعمل على انتقال سلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بايدن في أول كلمة له بعد الانتخابات: "تحدثت مع ترامب لتهنئته على فوزه، وأكدت توجيه الإدارة للعمل مع فريق ترامب لضمان انتقال سهل وسلمي للسلطة".

وأضاف: "الانتخابات كانت نزيهة ونظامها عادل وشفاف ويمكن الوثوق به، لقد وفيت بوعدي واحترمت الدستور وفي 20 كانون الثاني (يناير) سيكون هناك انتقال للسلطة في الولايات المتحدة".

واعتبر أن هاريس تستحق الاحترام حيث قدمت كل جهدها ويجب عليها الفخر بحملتها الانتخابية".

وفيما يتعلق بفترة ولايته قال بايدن: "كانت فترة رئاستي تاريخية وسيشعر الأميركيون خلال السنوات العشر المقبلة بمفعول القوانين التي تم إقرارها والتي ستغير حياة الناس والمجتمعات".

واعتبر أنه يترك الحكم والولايات المتحدة "لديها أقوى اقتصاد في العالم وتتغير للأفضل"، وفيما يتعلق بخسارة الانتخابات، شدد بايدن على أنه: "حين نسقط ننهض بسرعة والهزيمة هي مجرد معركة يجب العودة بعدها مرة أخرى".