إيلاف من لندن: عثر مهندسون بريطانيون على زجاجة تحمل رسالة عمرها 132 عامًا في أعماق جدران منارة في جنوب اسكتلندا. وتم العثور على الزجاجة داخل منارة كورسوول في أقصى نقطة شمالية من نهر غالواي.

ويُعتقد أن هذا الاكتشاف "الذي يحدث مرة واحدة في العمر" هو أول رسالة في زجاجة يتم اكتشافها على الإطلاق في منارة في اسكتلندا.

وتكشف الرسالة، التي كُتبت باستخدام ريشة وحبر، بتاريخ 4 سبتمبر 1892 عن أسماء ثلاثة مهندسين قاموا بتثبيت نوع جديد من الضوء في البرج الذي يبلغ ارتفاعه 100 قدم (30 مترًا). كما تحتوي على أسماء حراس المنارة الثلاثة.

وتم العثور على الزجاجة التي يبلغ طولها 8 بوصات (20 سم) بواسطة روس راسل، وهو مهندس ميكانيكي في مجلس المنارات الشمالية، أثناء عملية تفتيش.

لقد رصدها بعد إزالة الألواح من خزانة ولكنها كانت بعيدة عن متناول اليد. استعادها الفريق باستخدام جهاز مصنوع من حبل ومقبض مكنسة.

لكنهم انتظروا حتى وصل حارس المنارة باري ميلر قبل أن يفتحوها. وقال: "يا إلهي، أنا ممتن لقيامهم بذلك".

شكل الزجاجة

الزجاجة لها قاعدة محدبة غير عادية، مما يعني أنها لا تستطيع الوقوف منتصبة، وهي مصنوعة من زجاج خشن مليء بفقاعات هواء صغيرة. ويعتقد أنها كانت تحتوي على زيت ذات يوم.

وكانت سدادة الزجاجة مصنوعة من الفلين، الذي تمدد بمرور الوقت والتصق بالزجاج، بينما صدأ السلك الذي كان يحمله في مكانه.

وكان على الرجال قطع الجزء العلوي من الفلين وحفر الفلين بعناية شديدة.

بدا المذكرة في البداية كبيرة جدًا بحيث لا يمكن سحبها من عنق الزجاجة، لذا ابتكروا أداة باستخدام قطعتين من الكابل لالتواءها من خلال الفتحة الضيقة.

وقال الدكتور ميلر، 77 عامًا، لبي بي سي اسكتلندا نيوز إن يديه كانت ترتعش عندما فتحها.

وقال: "كان الأمر مثيرًا للغاية، كان الأمر أشبه بلقاء زملاء لنا من الماضي. كان الأمر أشبه بوجودهم هناك بالفعل".

"لقد كان الأمر أشبه بلمسهم. وكأنهم جزء من فريقنا بدلاً من وجود أربعة منا فقط، كنا جميعًا هناك نشارك ما كتبوه لأنه كان ملموسًا ويمكنك رؤية أسلوب خط أيديهم.

"لقد كنت تعرف ما فعلوه. كنت تعرف أنهم أخفوها في مكان لن يتم العثور عليه لفترة طويلة جدًا."

قال روس راسل، من أوبان، الذي عثر على الزجاجة مع زملائه مورجان دينيسون ونيل أرمسترونج، إنه كان اكتشافًا لا يصدق.

قال روس: "كانت الملاحظة مذهلة حقًا، لقد كنت في دهشة تامة، كان كوني أول شخص يلمس الزجاجة بعد 132 عامًا أمرًا مذهلًا. إنه اكتشاف يحدث مرة واحدة في العمر."

مشروع المنارة

وسافر المهندسون إلى المنارة التي يبلغ عمرها 209 أعوام قبل مشروع يستغرق عامًا للتحقق من الاتجاه الذي تدور عليه العدسة التي يبلغ وزنها خمسة أطنان.

كانوا يحاولون التحقق من تحت الأرضية لمعرفة ما إذا كان هذا القسم قادرًا على حمل العدسة أثناء انحرافها عن موضعها عندما عثروا على الزجاجة.

كان الرجال الذين كتبوا المذكرة في عام 1892 في المنارة لتثبيت نوع مختلف من الفوانيس والزجاج في الجزء العلوي من البرج.

قال روس: "لقد كانت مجرد مصادفة غريبة أن أجد المذكرة أثناء العمل على المعدات الموصوفة في المذكرة".

قال الرجل البالغ من العمر 36 عامًا إنهم يخططون لاستبدال المذكرة والزجاجة حيث وجدوهما بالإضافة إلى إضافة أخرى خاصة بهم.

تخزين الزجاجة

يتم تخزين الزجاجة والملاحظة حاليًا في مقر مجلس منارة الشمال في إدنبرة.

وفي الوقت نفسه، قال أحد أحفاد أحد حراس المنارة إنه مسرور بهذا الاكتشاف.

ويُعد إيوان موراي، الذي نشأ على بعد 10 أميال (16 كم) من المنارة في سترانراير، حفيدًا كبيرًا لروبرت موراي الذي عمل جنبًا إلى جنب مع جون ويلسون في كورسوول.

"أجد أنه من المثير للاهتمام حقًا أن أرى جزءًا من تاريخ العائلة يظهر فجأة على هذا النحو"، كما قال.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 32 عامًا: "من المدهش أن نعتقد أن العمل الذي قاموا به في ذلك الوقت لا يزال ذا صلة تمامًا اليوم، حتى في عصر الملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وقال كبير مهندسي البحرية الملكية: "لا تزال السفن تستخدم هذه المنارات للملاحة الآمنة على أساس يوميط.

وأضاف: "كلما كان ذلك واضحًا أكثر بسبب مسيرتي المهنية في البحر ومررت بالمنارة عدة مرات على متن السفن القادمة والمغادرة من جميع أنحاء العالم. إنها دائمًا علامة لطيفة على الوطن".

ماذا في الرسالة؟

واحتوت الرسالة على النص التالي:

محطة إشارات الضوء والضباب في كورسوال، 4 سبتمبر 1892.

تم تركيب هذا الفانوس بواسطة المهندس جيمس ويلز، وجون ويستوود ميلرايت، والمهندس جيمس برودي، وديفيد سكوت لابورر، من شركة جيمس ميلن آند سون للمهندسين، ميلتون هاوس ووركس، إدنبرة، خلال الأشهر من مايو إلى سبتمبر وأعيد إضاءته ليلة الخميس 15 سبتمبر 1892.

المسؤولون في المحطة في هذا الوقت هم جون ويلسون المدير، وجون ب هندرسون المساعد الأول، وجون لوكهارت المساعد الثاني.

تم توفير العدسة والماكينة بواسطة مهندسي جيمس دوف آند كو جرينسايد إدنبرة وتم تركيبها بواسطة ويليام بيرنيس، وجون هارور، وجيمس دودز. المهندسون في الشركة المذكورة أعلاه.

* تم إعداد هذه المادة من موقع (بي بي سي) على الرابط التالي:

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cje0x5j7wgjo