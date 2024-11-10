إيلاف من القدس: نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية الأحد أن الدوحة أبلغت تل أبيب بأن عليها "الالتزام بعدم استهداف كبار مسؤولي وقيادات حماس على أراضيها".

وذكر التقرير أن الطلب تم ارساله إلى إسرائيل عبر القنوات التي توجد فيها علاقات بين البلدين.

وكان مسؤول مطلع قد أكد لرويترز السبت أن قطر ستتوقف عن محاولة التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حتى تظهر حماس وإسرائيل "استعدادا صادقا" للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف المسؤول أن الدولة الخليجية توصلت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يخدم غرضه"، وهو ما يعني عملياً طرد قيادات حماس من الدوحة.

ثم عادت الدوحة لتؤكد أنها لم تتخلى كلياً عن الوساطة، بل هو تصرف مؤقت حتى تتحلى كافة الأطراف بجدية كافية، ثم أتت أنباء طلب قطر من اسرائيل عدم استهداف قيادات حماس على أراضيها، وهو ما يعني أن هذه القيادات لن تغادر الدوحة قريباً.

لعبت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دوراً رئيسياً في جولات المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ عام في غزة.