إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران لمساعدتها في حرب روسيا غير القانونية في أوكرانيا، في حين يرأس وزير الخارجية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وتأتي التدابير البريطانية الإضافية ضد إيران ردًا على نقلها صواريخ باليستية إلى روسيا، مما ساعدها في حربها في أوكرانيان وكذلك في أعقاب الاستجابة الأولية للمملكة المتحدة والالتزامات التي حددتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

شركة ايران أير

وستخضع شركة الطيران الوطنية الإيرانية، إيران أير، اليوم لتجميد الأصول مما سيزيد من تقييد خدماتها الجوية التجارية المباشرة والمجدولة من وإلى المملكة المتحدة، في أعقاب العقوبات المالية التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة.

كما أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على شركة الشحن الوطنية المملوكة للدولة في إيران، خطوط الشحن للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL)، وسفينة الشحن الروسية، بورت أوليا-3 (IMO 9481910). وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول وعقوبات الشحن على التوالي، والتي اتخذت ضد كلا الكيانين لدورهما في دعم قطاع الدفاع الإيراني أو نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ويتزامن فرض العقوبات الجديدة في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني للاحتفال بمرور 1000 يوم منذ الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا في مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء، وفي الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية نيويورك لرئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسيتحدث وزير الخارجية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويؤكد التزام المملكة المتحدة الثابت تجاه أوكرانيا، وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط.

مجلس الأمن

في اجتماعه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيقول وزير الخارجية ديفيد لامي: إن محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة.

إلى جانب شركائنا الدوليين، كنا واضحين في أن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيواجه ردًا كبيرًا.

وسيقول: لهذا السبب نفرض اليوم عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وخطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردًا على تسليم إيران للصواريخ الباليستية إلى روسيا.

كما سيؤكد لامي على القول: "ونحن نكرر دعوتنا لإيران لوقف دعمها للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتي تستمر في جلب الدمار للشعب الأوكراني. وسنقف إلى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر".

وتأتي هذه التدابير في أعقاب الخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في 10 سبتمبر/أيلول ردًا على نقل إيران للصواريخ الباليستية إلى روسيا، والتي تضمنت إلغاء ترتيبات الخدمات الجوية الثنائية للمملكة المتحدة مع إيران.

نظام العقوبات

كما عدلت المملكة المتحدة نظام العقوبات على إيران لتعزيز العقوبات التجارية المفروضة على إيران، مستهدفة العناصر المستخدمة في إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة.

وتأتي العقوبات اليوم في أعقاب إجراءات اتخذت في وقت سابق، إلى جانب الشركاء الدوليين، حيث فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية وروسية رئيسية لدورهم في تسهيل الدعم العسكري الإيراني لروسيا، بما في ذلك سفن الشحن الروسية التي تنقل الإمدادات العسكرية من إيران إلى روسيا.

حتى الآن، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 450 فردًا وكيانًا إيرانيًا، بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى استخدام النفوذ الخبيث إقليميًا ودوليًا. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 2100 فرد وكيان بموجب نظام العقوبات الروسية، مع تحديد أكثر من 1900 منهم منذ بدء غزو بوتن الكامل.