إيلاف من الرباط: ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية للرباط، حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل.

وتميز هذا الحفل الذي استهل بأداء مجموعة من الأطفال للنشيد الوطني، بكلمة ألقتها مريم أمجون باسم الأطفال البرلمانيين، عبرت فيها عن عميق امتنانها للملك محمد السادس، لالتزامه الراسخ من أجل جعل المملكة، نموذجا يحتذى به في مجال حماية الطفولة، وكذا للأميرة للا مريم على جهودها الدؤوبة من أجل جعل برلمان الطفل منبرا حقيقيا يتيح لهؤلاء الأطفال التعبير عن آرائهم.

كما استحضرت بهذه المناسبة، المبادرات النبيلة التي قام بها الملك الراحل الحسن الثاني من أجل النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، لاسيما من خلال إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يسهر على تتبع تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

إثر ذلك، تابعت الأميرة للا مريم أشرطة مؤسساتية تسلط الضوء على 25 سنة من عمل برلمان الطفل، اشتملت على شهادات ومسارات لأطفال برلمانيين سابقين، وتبرز دينامية وتطلعات نادي قدماء برلمان الطفل من أجل تعزيز قيم المواطنة والتضامن.

كما تابعت الأميرة للا مريم وصلة فيديو حول أهم لحظات المعسكر التدريبي بشأن ريادة الأعمال لفائدة الأطفال البرلمانيين، وهي مبادرة أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل، وترمي بالأساس إلى تكوين 395 من الأطفال البرلمانيين في مجال المناهج المقاولاتية من خلال توفير المواكبة لهم عبر تكوينات مختلفة.

وبهذه المناسبة، سلمت الأميرة للا مريم جوائز "أصوات المستقبل"، و"قلب مواطن" و"صناع التغيير الشباب" لفائدة الأطفال الحاملين لأفضل ثلاثة مشاريع تم تقديمها في ختام المعسكر، فضلا عن جائزتين لأفضل اختيار "أصوات الحرية" و"تألق بلا حدود" لطفلين برلمانيين تميز مشروع كل منهما بطابعه الأصيل خلال هذا التكوين.

بعد ذلك، ترأست الأميرة للا مريم حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات ثنائية، تتعلق الأولى، التي وقعها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ونائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، بمواكبة الأطفال البرلمانيين في مشاريعهم المهنية.

وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وغزلان بنجلون، تعزيز التعاون والتنسيق من أجل دعم أنشطة برلمان الطفل.

أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعها السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي،محمد مثقال، وكنزة بنجلون، فتتعلق بإرساء تعاون من أجل توفير الوسائل والكفاءات بشكل مشترك بهدف ضمان إنجاح المشاريع ذات التوجه الإفريقي في مجال أنشطة المرصد ونطاق تدخل الوكالة المغربية للتعاون الدولي.