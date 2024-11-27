إيلاف من الرباط: أعلن اتحاد كتاب المغرب، الثلاثاء، تضامنه مع الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، مع مطالبته السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عنه.

وقال المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب،في بيان تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه،إنه تلقى ب"قلق بالغ"،أخبار صنصال،إثر "توقيفه واختطافه في مطار الجزائر العاصمة"،يوم 16 نوفمبر الجاري، قادما من فرنسا،وذلك حسب الأخبار الرائجة في الإعلام الدولي.

وأعلن الاتحاد عن "تضامنه التام" مع الكاتب صنصال، وعن "قلقه العميق إزاء اعتقال هذا الكاتب الملتزم ببلده الجزائر، في ظروف مازالت غامضة، وما يتعرض له من مضايقات من لدن سلطات بلده الجزائر".

وأشار الاتحاد في معرض بيانه إلى أنه "يرجح أن اعتقال صنصال يأتي كرد فعل تجاه هذا الكاتب، المعروف بمواقفه وآرائه وانتقاداته اللاذعة للنظام العسكري الجزائري وللأوضاع السياسية ببلده، بما فيها وضع الحريات،عدا ما يشهد به للكاتب صنصال على مستوى رأيه في الحق التاريخي المشروع للمغرب في أرضه وصحرائه واستقراره وفي كامل ترابه".

وبهذه "المناسبة المقلقة"، قال بيان الاتحاد إنه يضم صوته إلى مختلف الأصوات الثقافية الحرة في العالم، في حملتهم التضامنية الواسعة، التي يقودها العالم الأدبي اليوم.

وطالب الاتحاد ب"الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، وتمتيعه بحقه المشروع في الحرية والتنقل ومعانقة أسرته التي تجهل مصيره إلى اليوم، ما يجعل من خطر اختطافه فرضية تقلق كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات في العالم".