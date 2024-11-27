إيلاف من بيروت: بعد تأكيده أن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، "نصر للبلاد عقب شهرين من القتال"، كشف نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، أن الحزب يحضر لتشييع شعبي كبير لأمينه العام الراحل حسن نصرالله.

دمار في الضاحية

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأربعاء، أن "المقاتلين حققوا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة"، في أول تعليق حول الهدنة.

فيما اعتبر أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها، وفق قوله.

الأسرى والإعمار

إلى ذلك، شدد على أن حزب الله سيتابع موضوع الأسرى الذين وقعوا في أيدي القوات الإسرائيلية خلال توغلها في البلدات الحدودية، جنوب لبنان.

كما أكد أنه سيتابع أيضا موضوع إعادة الإعمار، فيما انتشر الركام بشكل واسع في الضاحية الجنوبية التي كانت تعد سابقا معقلاً حصيناً للحزب.

تشييع نصرالله

أما عن تشييع نصر الله، فأوضح أن الحزب يحضّر لتشييعه مع هاشم صفي الدين في مشهد "سيكون استفتاء شعبياً وسياسياً لتبني نهج المقاومة" وفق تعبيره.

وأردف قائلا: "اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا".

وكان نصرالله قتل بغارات إسرائيلية غير مسبوقة على منطقة حارة حريك في الضاحية، يوم 27 سبتمبر الماضي، فيما لم تتمكن فرق الانقاذ من العثور على جثة إلى حتى اليوم التالي.

كما اغتالت إسرائيل، صفي الدين، ابن خالة الأمين العام الراحل، والذي كان من المتوقع أن يخلفه في قيادة الحزب، في أكتوبر، وسط الضاحية أيضا. كذلك اغتالت العشرات من قادة الصف الأول في الحزب، فضلا عن قيادات عسكرية مهمة.

يذكر أن اتفاق وقف اطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، نص على هدنة أولية تمتد 60 سوماً، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من الجنوب.

كما نص على انساحاب كافة المجموعات المسلحة من الجنوب، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني في تلك المنطقة، فضلا عن منع تهريب السلاح أو استيراده إلى لصالح الجيش.