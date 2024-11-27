إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة على الأهمية المستمرة للوصايا العشر لهلسنكي، ودعت روسيا إلى العودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي بيان القاه السفير البريطاني نيل هولاند أمام الحوار الأمني الذي تعقده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، بمناسبة الذكرى الخمسين للوثيقة الختامية لهلسنكي تطرق الى مستقبل الوصايا العشر والحالة الحالية لها.

وقال السفير هولاند: أولاً، الغرض من الوصايا العشر. إنها تدعم السلام الجماعي والسيادة والتعاون في منطقتنا الأوروبية الأطلسية. وفيها، التزمنا جميعًا بضمان الظروف من أجل "سلام حقيقي ودائم خالٍ من أي تهديد أو محاولة ضد أمنهم". لقد كرس مبادئ أساسية وبسيطة ولكنها أساسية - بما في ذلك السيادة، وحرمة الحدود، والسلامة الإقليمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ثانيا، الحالة الحالية للوصايا العشر. في سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الوفد الروسي على وثيقة هلسنكي الختامية اسم "نجمنا الهادي". ونحن نتفق. ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، احتفلنا بمرور 1000 يوم على الغزو الروسي الكامل وغير القانوني لأوكرانيا. وهو الغزو الذي أصر الوفد الروسي مرارًا وتكرارًا، وفقًا لسجل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أنه لن يحدث. ومع ذلك، فقد حدث. في انتهاك لجميع مبادئ الوصايا العشر.

لقد نشرنا مجموعة أدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمطالبة بعودة روسيا وبيلاروسيا إلى الامتثال للوصايا العشر. كما أثبتت مجموعة أدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك آلية موسكو وتقارير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، انتهاكات لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقانون الدولي. وقد أشار التقرير المؤقت الخامس لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى "تضاعف انتهاكات الحقوق" من جانب القوات الروسية "والتي قد ترقى بعضها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

نمط روسي للانتهاكات

واضاف بيان بريطانيا: ومن المؤسف أن هناك نمطا من انتهاك روسيا للوصايا العشر على مدى عقود من الزمان. وسأسلط الضوء على ثلاثة أنماط: غزو الدول المجاورة؛ وتقويض حق الدول في الانضمام إلى التحالفات؛ وشن حملة من الهجمات الهجينة في مختلف أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبمزيد من التفصيل:

وفي انتهاك لمبادئنا العشرة، تدخلت روسيا بالقوة في مولدوفا في عام 1990، وجورجيا في عام 2008، وأوكرانيا في عام 2014. وفي أوكرانيا، قامت روسيا بضم أراض بشكل غير قانوني وغير مشروع. كما تظل القوات المسلحة الروسية متمركزة بشكل غير قانوني في أراضي الدول الثلاث.

وفي الوصايا العشر، تتمتع الدول "بالحق في أن تكون ... طرفا في معاهدات التحالف". ومع ذلك، تحاول روسيا فرض إرادتها على الدول التي تختار الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ــ بما في ذلك من خلال استخدام القوة.

التدحل في شؤون الدول

وقال السفير البريطاني في البيان: في الوصايا العشر، يجب على الدول الامتناع عن "التدخل في الشؤون الداخلية ... لدولة أخرى". ومع ذلك، في المجالس الدائمة في 16 مايو و 25 يوليو من هذا العام، وثقت 40 دولة الأنشطة الخبيثة والتدخل الروسي في المنطقة. وقد سلط هذا الضوء على نمط من التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية والتضليل والهجمات التقليدية وغيرها من الهجمات غير المقبولة من قبل روسيا.

وخلص البيان إلى القول: لا تزال الوصايا العشر التي تم التوصل إليها في هلسنكي صالحة ومهمة وذات صلة اليوم بأمن منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأكملها. هذه الالتزامات المشتركة تدعم أمننا المشترك. أي خروقات تشكل مصدر قلق مباشر ومشروع لنا جميعًا. تظل المملكة المتحدة ملتزمة تمامًا بالوصايا العشر.

وندعو روسيا مرة أخرى إلى العودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفي جميع الحالات في جميع أنحاء منطقة تطبيق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.