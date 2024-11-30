أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت سيطرة قوات المعارضة المسلحة على "غالبية مدينة حلب"، فيما أغلقت السلطات الرسمية مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية في ساعة مبكرة، بالتزامن مع غارات روسية على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ عام 2016.

وقالت قوات المعارضة "هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها" صباح السبت إنها مستمرة في مواجهة ما وصفتها بـ"عصابات الأسد" داخل مدينة عندان التي تقع على الطريق الدولي لحلب، مؤكدة أن قواتها "تستكمل تحرير أهم قرى ريف حلب الشمالي".

وأفادت في بيانات متلاحقة بأن قواتها سيطرت على قرية جرجناز جنوب إدلب، وقرية أبو ظهور ومطارها شرق المدينة، مهيبة بالمدنيين أخذ الحيطة والحذر.

وانتشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بعض أحياء مدينة حلب، مؤكدة أن ما أطلقت عليها "قوات ردع العدوان" تجري "عمليات تمشيط في المنطقة"، بحسب ما أورد المرصد السوري.

وأفادت إدارة العمليات العسكرية لعملية "ردع العدوان" بأن مدينة حلب ستتبع إدارياً لحكومة الإنقاذ، وهي من سيديرها، بحسب الإدارة.

وكان رئيس "حكومة الإنقاذ" التي تدير المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام محمد البشير قد قال في وقت سابق إن سبب العملية العسكرية هو "حشد النظام في الفترة السابقة على خطوط التماس وقصفه مناطق آمنة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين الآمنين".

Reuters

وبحسب ما أفادت وكالة رويترز، فقد شنت الطائرات الروسية والسورية السبت غارات جوية على فصائل المعارضة التي اتخذت مواقع في ضاحية من ضواحي مدينة حلب بعد أن سيطرت عليها الجمعة، بحسب ما أفاد مصدرين عسكريين سوريين للوكالة.

واستهدفت الحملة الجوية مدناً وقرى سيطرت عليها قوات المعارضة في هجوم مفاجئ من معقلهم إلى المدينة، غداة إعلان الجيش الروسي قصف قواته الجوية فصائل مناهضة للحكومة في سوريا في عملية لصد "متطرفين" شنوا هجوماً كبيراً على مدينة حلب، حسبما أوردت وكالات أنباء روسية رسمية.

وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بسكوف، الجمعة، إن الوضع في حلب "انتهاك لسيادة سوريا"، معرباً عن "دعم بلاده للحكومة السورية في استعادة النظام في المنطقة وإعادة النظام الدستوري"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 311 شخصاً، معظمهم من المقاتلين من طرفي النزاع، بينهم 28 مدنياً، قضى معظمهم في قصف من طائرات روسية تدعم قوات النظام في المعركة، في حدث يعد الأكثر دموية بين المعارضين والقوات الموالية للحكومة في سوريا منذ سنوات.

وقال ديفيد كاردن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن من بين المدنيين أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات.

كما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن أربعة مدنيين قُتلوا عندما قصفت فصائل المعارضة مقر إقامة للطلاب في حلب.

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وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، الجمعة، إن هناك تقارير عن عمليات نزوح واسعة من مناطق في ريف حلب الغربي ومناطق داخل المدينة مع إعلان فصائل مسلحة دخولها مدينة حلب.

ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، خفت حدة القتال بشكل كبير بحلول عام 2020، ذلك بعد أن توسطت تركيا وروسيا في اتفاق لوقف إطلاق النار. الهدف كان إنهاء حملة الحكومة لاستعادة السيطرة على إدلب.

ورغم هذا، تواصلت الاشتباكات المتفرقة، كما استمرت الغارات الجوية والقصف.