إيلاف من واشنطن: عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية".

وسيتولى رجل الأعمال مهمة صعبة في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، ووقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وكذلك إحراز فصائل معارضة تقدّما في سوريا في مواجهة قوات نظام بشار الأسد.

ويأتي تعيين بولس غداة اختيار ترامب تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا، وبولس هو والد صهر ترامب، حيث أن ابن بولس، ويدعى مايكل متزوج من ابنه ترامب تيفاني.

ماذا قال ترامب عنه؟

ووصف ترامب بولس بأنه "محام لامع ورجل أعمال رائد يحظى باحترام كبير، ويتمتع بخبرة واسعة النطاق على الساحة الدولية".

كما أضاف ترامب "كان له دور فاعل في بناء تحالفات جديدة هائلة مع الجالية العربية الأميركية". ووصف الرئيس المنتخب بولس بأنه "صانع صفقات".

وكان ترامب تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية إنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا وأماكن أخرى بسرعة، من دون أن يحدد كيف سيفعل ذلك.

وفي السياق، أكد بولس في حديث إلى شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تشرين الأول (أكتوبر) أن من المهم إنهاء الحرب "بسرعة".

وقال "ما نعني بإنهاء الحرب بسرعة هو أنّ لديك بعض الأهداف العسكرية التي عليك تحقيقها، هي التخلّص من البنية التحتية لحركة حماس وقدرتها على شنّ هجمات جديدة وما إلى ذلك".

وأضاف "دعونا ننتقل إلى السلام، ودعونا ننتقل إلى إعادة بناء غزة وإعادة بناء لبنان".

وتابع "نريد أن تكون غزة مزدهرة. نريد أن يكون الشعب الفلسطيني مزدهرا وأن يعيش بسلام، أن يعيش في وئام، جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين، وأن يكون هناك أمن كامل لدى كلا الجانبين".

من هو مسعد بولس؟

وكان رجل الأعمال اللبناني، الذي ولد في لبنان وتنحدر عائلته من شمال البلاد قد ترشح في الماضي ليشغل مقعدا في البرلمان اللبناني، ولكنه لم يفز.

وانتقل إلى ولاية تكساس لدراسة القانون في جامعة هيوستن، كما انتقل إلى نيجيريا لمتابعة أعمال عائلته قبل أن يصبح المدير التنفيذي لمجموعة "SCOA Nigeria"، البالغة قيمتها مليار دولار، والمختصة في توزيع وتجميع المركبات في غرب إفريقيا.

وفي عام 2022، تزوج ابنه مايكل بولس من الابنة الصغرى للرئيس المنتخب، تيفاني ترامب.

ولعب دورًا بارزًا خلال الحملة الانتخابية لترامب في داخل المجتمعات العربية، لا سيما في ولاية ميشغان، ويعول عليه ترامب في لعب دور في تهدئة التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط.

مايكل بولس وزوجته تيفاني ترامب