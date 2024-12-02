

إيلاف من كوناكري: قالت مصادر طبية إن عشرات الأشخاص قُتلوا، الأحد، في اشتباكات بين مشجعين، خلال مباراة لكرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرقي غينيا. ووُصفت مشاهد العنف بـ"الهائلة".

وأفادت حكومة غينيا، الاثنين، بأن 56 شخصاً لقوا مصرعهم، وجُرح آخرون، خلال أعمال عنف أعقبت تسجيل هدف مختلَف على صحته، ما أدى لوقوع اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة لكرة القدم.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "هناك نحو 100 قتيل، الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة"، في حين أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن "وكالة الصحافة الفرنسية" من التحقق من صحتها، كثيراً من الجثث الهامدة.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات. والتزمت الحكومة الصمت، مساء الأحد، حيال المأساة.

وقال شاهد عيان، طلب إغفال اسمه: "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم، ثم غزا مشجعون الملعب". وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في سبتمبر (أيلول) 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.

وقد انتشرت هذه البطولات، خلال الأسابيع الأخيرة، في غينيا، في خطوة يُنظَر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.