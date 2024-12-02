إيلاف من بغداد: يترقب سياسيون وخبراء أن تستعر المواجهة على الساحة العراقية بين المليشيات الموالية لإيران وإسرائيل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في 27 نوفمبر.

وترتبط غالبية المليشيات العراقية الرئيسة، الموالية لإيران، بحزب الله اللبناني سياسيا وعسكريا، سيما أن قادة حزب الله ساهموا في تشكيل غالبية هذه المليشيات، وتقديم المشورة والتدريب لها حتى الآن.

وتحاول الحكومة العراقية النأي بنفسها عن الهجمات التي تنطلق بشكل شبه مستمر من العراق باتجاه إسرائيل، وتتبناها ما يطلق عليها أسم "المقاومة الإسلامية في العراق" منذ أكتوبر 2023.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان بتاريخ 20 نوفمبر، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة".

وأشار رسول إلى أن السوداني وجه بتعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف، والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.

ولم تعلن الجهات العراقية التي تملك هذه الميليشيات منذ عام 2018 - بعد مشاركتها في تشكيل الحكومة والبرلمان - عن مسؤوليتها علنيا عن الهجمات التي استهدفت المصالح الأميركية في العراق وسوريا، لكنها تعلن عقب كل هجوم يستهدف تلك المصالح، عن دعمها له.

لكن هذه الجهات لجأت في الوقت ذاته، بدعم عسكري من إيران وحزب الله اللبناني، بتشكيل مليشيات جديدة كوكيل عنها بمسميات مختلفة لتنفيذ الهجمات وتبنيها.

وتشير ملامح المشهد المتمثل بإعلان حالة التأهب القصوى، وتعهد ما يسمى بـ "المقاومة الإسلامية" باستمرار هجماتها رغم الهدنة في لبنان، إلى إمكانية لجوء إيران وحزب الله إلى تكثيف الهجمات ضد إسرائيل عبر وكلاءها في العراق.

وتبلغ أعداد المليشيات العراقية الموالية لإيران نحو 70 فصيلا مسلحا، منها مليشيات رئيسة تمتلك أعداد كبيرة من المسلحين ولديها ترسانة أسلحة متطورة وصواريخ وطائرات مسيرة حصلت عليها من إيران خلال السنوات الماضية، وتنضوي غالبيتها ضمن هيئة الحشد الشعبي.

وأبرز هذه المليشيات منظمة بدر، وهي أولى المليشيات العراقية التي أسسها الحرس الثوري الإيراني مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وحاربت إلى جانب إيران في الحرب الإيرانية العراقية، وبعد عام 2003 شكل الحرس الثوري العديد من المليشيات الأخرى في العراق ككتائب حزب الله العراق ومليشيات عصائب اهل الحق والنجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب الامام علي.

ويتوقع الخبير السياسي العراقي عمر عبد الستار أن تدخل هذه الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، طرفا في الصراع السوري ضمن محور المليشيات الإيرانية ونظام الأسد.

ويعتقد عبدالستار أن إسرائيل ستدخل إلى سوريا للقضاء على الميليشيات الإيرانية هناك، و"هي قادمة ايضا لإنهاء الميليشيات الإيرانية في العراق" حسب تعبيره.

ويوضح عبدالستار أن "الميليشيات العراقية ستدخل على خط المواجهة المباشرة مع إسرائيل، فهذه المعركة بالنسبة لها "هي جزء من أمنها ووجودها وبقائها".

ويتوقع عبدالستار أن يتكرر المشهد اللبناني في العراق وسوريا، ويكون هناك اتفاق إطلاق نار إسرائيلي-سوري، و آخر إسرائيلي-عراقي برعاية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تجنبا لحرب إقليمية واسعة الانتشار.

ويشهد العراق بشكل شبه مستمر ظهور ميليشيات جديدة تكون غالبا واجهة لإحدى الفصائل المسلحة الرئيسة ووكيلة عنها في تنفيذ الهجمات، وتعرف هذه بـ "ميليشيات الظل".

ومن ضمن هذه الميليشيات "عصبة الثائرين، أولياء الدم، الغاشية، أصحاب الكهف، قبضة الهدى، قاصم الجبارين، ذو الفقار، سرايا المنتقم، ثأر المهندس، لواء خيبر، سرايا ثورة العشرين الثانية، المقاومة الدولية، الشهيد كريم درعم، كتيبة السابقون، أولو العزم، المنتقمون، ألوية الوعد الحق، الثائرون، ربع الله، ولد الشايب، أبناء المهندس".