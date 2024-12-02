إيلاف من بيروت: هل الأكراد تحت التهديد وسط تجدد الحرب الأهلية في سوريا؟ وهل يرقى الأمر إلى حد "التهديد الوجودي" للأقلية الكردية؟ بالطبع هناك تطورات "إنقلابية" في سوريا، الأمر الذي قد يترك الأكراد والأقليات الأخرى في مهب الريح وفقاً لحسابات المنطق، ومعادلات الصراع على الأرض.

على مدى الأيام القليلة الماضية، نفذت مجموعة تسمى هيئة تحرير الشام هجومًا سريعًا، مما دفع النظام السوري إلى الخروج من حلب إلى شمال سوريا، ويشكل هذا الهجوم المفاجئ انتكاسة كبيرة للنظام السوري، وهو يعكس ضعف النظام، الذي لا يملك العدد الكافي من الجنود لتعويض خسائره على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية من الحرب الأهلية في سوريا.

وتنقسم سوريا بين النظام في غرب سوريا، والمناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، وهيئة تحرير الشام في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا.

قوات سوريا الديموقراطية (الكردية)

تضم قوات سوريا الديمقراطية العديد من الأعضاء الأكراد، وغالباً ما يتعرض الأكراد للتهديد من التطورات في سوريا لأن مجتمعاتهم تقع بالقرب من الخطوط الأمامية في حلب وتل رفعت ومناطق في شرق سوريا.

في سوريا المنقسمة، غالباً ما تواجه الأقليات اضطهاداً محتملاً. الأكراد هم أقلية عانت تاريخياً في ظل نظام بشار الأسد.

وكان الأكراد يعانون من نقص المواطنة في بعض المناطق، ومن قمع لغتهم وثقافتهم من قبل نظام يصور نفسه على أنه قومي عربي.

وفي الآونة الأخيرة، وجد الأكراد أنفسهم متمكنين بسبب دورهم في محاربة داعش وتلقي الدعم من البنتاغون. ومع ذلك، ومع هذه القوة، ظهرت أضواء كاشفة لم تكن مفيدة دائمًا.

لقد حاربت الحكومة التركية الجماعات الكردية في تركيا، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني. وتتهم تركيا قوات سوريا الديمقراطية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني عبر مجموعة تسمى وحدات حماية الشعب، وهي جزء من قوات سوريا الديمقراطية.

الخطر قد يكون تركياً في ظل عدم الاستقرار

يمكن أن يهدد التقدم الحالي لهيئة تحرير الشام ضد النظام السوري بإحداث امتداد، حيث يمكن لتركيا استخدام عدم الاستقرار لمهاجمة الأكراد، أو قد تحاول مختلف الأطراف المهتمة استغلال تقدم هيئة تحرير الشام لتوجيهها لمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية.

لقد وضعت الأجندات المتنوعة في سوريا الأقليات على مفترق طرق. على سبيل المثال، يصور النظام السوري نفسه على أنه حامي للعلويين والمسيحيين والدروز.

الأسرة الحاكمة في سوريا علوية، لكنها تدرك أنها تحكم دولة ذات أغلبية عربية سنية. ويشكل العرب السنة أيضاً أغلبية المعارضة السورية والفصائل المتمردة.

وقد أدى هذا في بعض الأحيان إلى وضع المتمردين ــ الذين ظهروا بعد احتجاجات عام 2011 ــ على خلاف مع الأقليات التي يتم تصويرها على أنها "موالية للأسد".

الأقليات أول ضحايا الحروب دائماً

هذه ليست قصة بسيطة، وشرحها يحتاج إلى كتب وليس مقالات، لكن ما يستحق المعرفة هو أن الأقليات تجد نفسها مكشوفة بسبب الحرب، وغالباً ما تحاول أجندات مختلفة تصنيفها. ثم يدفعون الثمن بغض النظر عن الجانب الذي يختارونه.

لقد أُجبر الأكراد على الدخول في هذه البوتقة، وتحولوا من كونهم أقلية صغيرة نسبياً في سوريا تم قمعها من قبل النظام إلى السيطرة على مناطقهم مع ذوبان النظام في عامي 2012 و2013. وبحلول عام 2014، كانوا على خط المواجهة ضد داعش.

قاتلت البلدات والقرى الكردية المعزولة في شرق سوريا تنظيم داعش وساعدت في إنقاذ اليزيديين في العراق عندما ارتكب تنظيم داعش إبادة جماعية. وكانت وحدات حماية الشعب هي الفصيل الرئيسي الذي لعب هذا الدور الحيوي.

وقد عمل الجيش الأميركي، الذي كان يبحث عن شركاء للعمل معهم ومن أجل هزيمة داعش، مع وحدات حماية الشعب. وقد دخلت في شراكة مع مجموعة شاملة تسمى قوات سوريا الديمقراطية، والتي ضمت وحدات حماية الشعب.

الأكراد هزموا داعش عام 2016

وقد نجح هذا الأمر بشكل جيد طوال عام 2016 عندما هزمت قوات سوريا الديمقراطية داعش. لكنها أدخلت قوات سوريا الديمقراطية في صراع مع الجماعات المتمردة المدعومة من تركيا بالقرب من منبج.

وكانت تركيا مشغولة بتحويل المتمردين السوريين إلى وكلاء بعد سقوط حلب في عام 2016. وبحلول عام 2018، كانت تركيا قد غزت منطقة عفرين الكردية واستخدمت الجيش الوطني السوري، الذي يحمل العلامة التجارية الجديدة، وهو مظلة للجماعات المتمردة، لتطهير الأكراد عرقياً من عفرين.

وانتهى الأمر بالأكراد في مخيمات النازحين بالقرب من تل رفعت في منطقة حلب. وفي حلب، سيطر الأكراد أيضًا على مناطقهم الخاصة، والتي تركزت حول حي الشيخ مقصود.

وفي شرق سوريا، تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة واسعة شرق نهر الفرات، ويدعمها بضع مئات من الجنود الأمريكيين ضد فلول تنظيم داعش. ويسيطر النظام السوري ظاهرياً على المناطق التي يعيش فيها الأكراد، مثل كوباني، بالقرب من الحدود مع تركيا.

الأكراد في دائرة الضوء من جديد

ومع هجوم هيئة تحرير الشام، أصبح الأكراد الآن في دائرة الضوء مرة أخرى. وذلك لأن الدعاية المؤيدة لتركيا تحاول خلق توترات في سوريا من خلال تصوير قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب على أنها مؤيدة للأسد.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع تركيا الجيش الوطني السوري لمهاجمة الأكراد. وتحولت هيئة تحرير الشام جنوباً من حلب لمحاربة النظام في حماة وما حولها، لتتحمل ضغط الأكراد في حلب وتل رفعت.

يمكن أن تتغير الأمور. ويتحدث عن توترات قرب دير الزور وخشام قرب نهر الفرات. ويمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تتخذ خطوة مع ضعف النظام وسيطرته على المزيد من المناطق.

وتشير التقارير بالفعل إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قد استولت على بعض المناطق التي تخلى عنها النظام، بما في ذلك بعض المطارات. وهذا أمر مهم، لكن إذا اعتقدت تركيا أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت قوية للغاية، فقد تهاجمها.

وفي عام 2019، دفعت تركيا إدارة ترامب إلى القول إنها ستنسحب من سوريا. وهذا يهدد وجود قوات سوريا الديمقراطية.

فخ دعم النظام وماذا يترتب عليه؟

هناك عجلات كثيرة تتحرك في سوريا. ومن الممكن أن يترك الأكراد والأقليات الأخرى مكشوفين. وكثيراً ما تم دفع هذه الجماعات لدعم النظام بدعوى أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن المعارضة سوف تضطهدهم، وهذا يخلق حلقة مفرغة يتم فيها الضغط على الأقليات لدعم النظام ومن ثم تصويرها على أنها مؤيدة للنظام ومهاجمتها. بسبب ذلك. وهذا يقودهم إلى دعم النظام، وتصبح نبوءة ذاتية التحقق.

الطريق الثالث.. الحكم الذاتي

إن الأكراد، الذين لديهم تاريخ طويل من القمع على أيدي النظام، يتمتعون بالقوة الكافية للحصول على طريق ثالث ــ الحكم الذاتي الذي يتركهم خارج معسكر النظام وخارج معسكر المتمردين السوريين.

قد يؤدي هذا أيضًا إلى جعلهم يبدون وكأنهم معارضين لكليهما. وهذا لا يسير على ما يرام دائمًا، لكنه الخيار "الأقل سوءًا" حتى الآن بالنسبة للأكراد في سوريا، وفقاً لتقرير وتحليل "جيروزاليم بوست".