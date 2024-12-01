في لقاء أخوي في قصر الروضة بمدينة العين، ناقش الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان التعاون الخليجي ودعم استقرار المنطقة.

إيلاف من دبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الروضة، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.



تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على العمل الخليجي المشترك ودعم الاستقرار الإقليمي. كما شدد القادة على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.



ناقش الطرفان أبرز القضايا الإقليمية، بما في ذلك استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة إيجاد حلول سلمية ودائمة للنزاعات، وخصوصاً عبر مسار السلام الذي يرتكز على "حل الدولتين".

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.. 🇦🇪🇸🇦



صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الإمارات في زيارة خاصة. pic.twitter.com/fC70yAh60T — الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) December 1, 2024

رافق ولي العهد السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزراء آخرون في الزيارة، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين في مطار العين.