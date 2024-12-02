إيلاف من الرباط:ترأس رئيس الحكومة المغربية،عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط،الاجتماع الـ 13 للجنة البين وزارية المكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز،تم خلاله الاطلاع على الوتيرة الإيجابية لتنزيل هذا البرنامج.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن أخنوش أبرز،خلال الاجتماع،أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس،مبرزا أن الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية، وجهود الحكومة المرتبطة بالتنزيل السليم لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف المصدر ذاته،أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، يتواصل صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم ( 250 دولار) للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، والتي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم (200 مليون دولار ) .

وسجلت اللجنة، يضيف البيان،أنه إلى غاية متم شهر نوفمبر الماضي،وافقت السلطات المحلية على 57 الفا و72 ترخيصا لإعادة البناء،مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35 الفا و214 مسكنا ،أي بزيادة تقدر بـ 5 الاف مسكن منذ شهرين.

وأشارت اللجنة إلى حصول 57الفا و786 أسرة على الدعم البالغ 20 الف درهم( الفا دولار )، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال.

كما أبرزت توصل35 الفا و983 اسرة بالدفعة الثانية، واستفادت 25 الفا و754 أسرة من الدفعة الثالثة، و12 الفا و664 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة،وذلك بقيمة مالية إجمالية تناهز 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار) .

وبخصوص المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، أفادت اللجنة بتواصل ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة اربعة الاف و16 مسكنا، وبأن حوالي 750 مسكنا تتوزع على 65 دوارا(كفرا )،في حاجة إلى أشغال كبرى للبناء والتأهيل،أو نقلها إلى موقع آخر.‏

وخلص البيان إلى أنه بعد استكمال تنزيل معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية،تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي تم إحداثها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ستتولى الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج وتنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وذلك على صعيد قطاعات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية. وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير.