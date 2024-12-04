إيلاف من لندن: يواجه الرئيس الكوري الجنوبي إجراءات عزل ودعوات للاستقالة بعد أن تسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في إثارة أزمة سياسية.

وزعم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن القانون ضروري للحماية من "القوات الشيوعية في كوريا الشمالية" - لكن هذه الخطوة اعتبرت سياسية.

وقدم سياسيون معارضون في كوريا الجنوبية اقتراحًا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم يونغ مين إن الاقتراح سيحتاج إلى مناقشة قبل التصويت عليه، وهو أمر ممكن يوم الجمعة.

ويتطلب عزل يون دعم ثلثي البرلمان للاقتراح، ثم دعم ستة قضاة على الأقل من المحكمة الدستورية.

هزة الاسواق

وإلى ذلك، لم تهز الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية المدنيين والمشرعين فحسب، بل هزت الأسواق أيضًا.

وتضررت أسعار أسهم العديد من العلامات التجارية المنزلية مع انخفاض مؤشر سوق الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية، كوسبي، بنحو 1.45٪ منذ أن نفذ رئيسها الأحكام العرفية بعد ظهر الثلاثاء.

تشكل الشركات الدولية الكبرى مثل سامسونج للإلكترونيات وإل جي وهيونداي وكيا المؤشر.

لقد شهدت قيمتها السوقية انخفاضًا بملايين الدولارات. وانخفض سعر سهم سامسونج بنسبة 0.93٪ منذ ظهر الثلاثاء، وانخفض سهم إل جي بنسبة 1.5٪، وشهدت هيونداي انخفاضًا بنسبة 2.56٪ منذ بدء الاضطرابات.