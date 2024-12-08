إيلاف من لندن: مع قصفها لمركز أبحاث في في منطقة المزة في العاصمة السورية ، طلبت إسرائيل من سكان بلدات جنوب سوريا البقاء في منازلهم.

وقال مصدران أمنيان إقليميان لوكالة رويترز للأنباء إن الجيش الإسرائيلي قصف مركز الأبحاث الرئيسي في العاصمة السورية دمشق. ويشتبه منذ فترة طويلة في أن إيران تستخدم المركز لتطوير صواريخ موجهة بعيدة المدى.

كما استهدفت إسرائيل مقر الجمارك والمخابرات العسكرية في مجمع أمني في العاصمة، حسبما ذكرت المصادر. وقالت مصادر أمنية أيضًا إنه يبدو أن إسرائيل ضربت منطقة المزة في دمشق.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن إسرائيل استهدفت أيضًا قاعدة خلخلة الجوية السورية السابقة في جنوب سوريا.

وعلى صلة، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا لخمس بلدات في جنوب سوريا، وطلب من السكان البقاء في منازلهم "حتى إشعار آخر" بسبب القتال الدائر في المنطقة.وفي وقت سابق، قالت مصادر استخباراتية إقليمية لوكالة رويترز للأنباء إن طائرات يُعتقد أنها إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية السورية السابقة في جنوب سوريا.

يوم تاريخي

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وصف اليوم (الأحد) سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "يوم تاريخي" جاء بعد ضربات وجهتها إسرائيل لإيران و"حزب الله" في لبنان. وفي زيارة لمنطقة قرب الحدود مع سوريا، قال إنه أمر القوات الإسرائيلية بالسيطرة على مناطق في الجزء العازل، لضمان أمن إسرائيل، وقال: "لن نسمح لأي قوة معادية بترسيخ نفسها على حدودنا"، حسب ما نقلته وكالة (رويترز) للأنباء.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: "عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان»، مؤكداً أنه أصدر مع نتنياهو «تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة، ونقاط المراقبة، من أجل ضمان حماية جميع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان".