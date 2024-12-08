إيلاف من الدوحة: وجه لاعب المنتخب السوري لكرة القدم عمر السومة رسالة تهنئة للشعب السوري بسقوط نظام بشار الأسد، وما يلفت الأنظار أنه كتب معبراً فرحته، وأرفق مع النص صورة حارس مرمى نادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب الراحل عبد الباسط الساروت، ولكن ما السر فيما أقدم عليه النجم السوري الدولي عمر السومة؟.

عبد الباسط الساروت من مواليد 1992، وتوفي 8 حزيران (يونيو) 2019، أي رحل قبل أن يتجاوز 27 عاماً، وهو منشد سوري ثوري، والحارس السابق لنادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب، ويعتبر أحد أبرز قادة المظاهرات التي قامت في مدينة حمص للمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد أثناء الثورة السورية، وقد أُصيب في الاشتباكات مع القوات النظامية في شمال غرب سوريا وتوفي بعدها بيومين، وهو الأمر الذي جعل السومة يهدي لروحه لحظات سقوط الأسد ونظامه.

وعلق السومة قائلاً عبر حسابه بمنصة X: "ألف مبروك لسوريا وألف مبروك لكل السوريين ومبروك لهذا الشعب الصمود، والله يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جنانه..... وإن شاء الله تكون بداية لمرحلة جديدة من الوحدة والإعمار والازدهار وتبقى دائما #سورية_حرة 2024/12/8 ".

يذكر أن عمر السومة يلعب في صفوف نادي العربي القطري والمنتخب السوري، ولكنه فاجأ الشارع الرياضي السوري باعتزاله اللعب دوليا مع "نسور قاسيون" قبل انطلاق بطولة كأس آسيا مطلع عام 2024 في قطر، وذلك بعدما قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب السوري، استبعاده من القائمة.

ولكن السومة عاد بعدها وتقدم باعتذار، وتراجع عن إعلان الاعتزال الدولي، وأبدى استعداده للدفاع غن قميص منتخب سوريا مجددا في حال استدعائه.

وقال السومة عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" حينها: "بداية أتوجه إلى جماهيرنا الغالية بكل الحب والتقدير.. انطلاقا من حبي لوطني، أتشرف دوما كأي لاعب كرة قدم، بتمثيل منتخب بلدي.. وعندما يكون منتخب الوطن هو المُراد، أكون أنا حيث أراد، وما جرى في الفترة الماضية كان صعبا".

وفي وقت لاحق، قال عمر السومة "أتراجع عن قرار اعتزالي وأنا تحت تصرف المنتخب السوري، لا أبخل على بلدي بأي نقطة عرق، أنا تحت تصرف المنتخب في حال تمت دعوتي".

حارس نادي الكرامة ومنتخب سوريا للشباب الراحل عبد الباسط الساروت