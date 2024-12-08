إيلاف من لندن: قالت نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر إن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا "خبر سار".

وقالت السيدة راينر في حديثها لبرنامج صباح الأحد على قناة (سكاي نيوز) البريطانية: "حسنًا، يبدو الوضع خطيرًا للغاية وإذا سقط نظام الأسد، فأنا أرحب بهذه الأخبار".

ومن المقرر أن يتوجه السير كير ستارمر إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق لعقد اجتماع مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على الرغم من أن القمة نظمت قبل سقوط نظام الأسد.

حل سياسي

وقالت نائبة رئيس الوزراء: "لكن ما نحتاج إلى قوله هو حل سياسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. ونحن بحاجة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية. لقد فقد عدد كبير جدًا من الناس حياتهم - نحن بحاجة إلى الاستقرار في تلك المنطقة".

وفقًا لتقارير متعددة، فر الرئيس الأسد من سوريا، في أعقاب تقدم سريع للمتمردين شهد تبخر قوته في أقل من أسبوعين.

وقال المتمردون، الذين يتألفون من مجموعات معارضة مختلفة ولكن يقودهم أحدها "هيئة تحرير الشام" الذي يعود أصله إلى تنظيم (القاعدة)، صباح اليوم الأحد إنهم يواصلون العمل لاستكمال نقل السلطة في سوريا إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.

وأضافت السيدة راينر: "إذا سقط الأسد وانتهى نظامه، فأنا أرحب بذلك. فهو لم يكن جيدًا تمامًا مع الشعب السوري".

وقالن راينر: لذا نريد أن نرى حلًا سياسيًا حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار للسوريين والتأكد من حصولهم على البنية الأساسية حتى يكون لديهم حكومة سياسية هناك تعمل لصالح الشعب السوري".

إجلاء البريطانيين

وعند سؤالها عن المواطنين البريطانيين في سوريا، قالت نائبة رئيس الوزراء: "لقد سمعتم الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية كان واضحًا جدًا بشأن مغادرة المدنيين البريطانيين لسوريا".

وأضافت: "لدينا خطة لضمان إجلاء الناس قبل ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونحن نواصل دعم مواطنينا البريطانيين".

وحين سئلت السيدة راينر عن احتمال التحدث عن هيئة تحرير الشام، القوة المتمردة الرئيسية، وارتباطها السابق بتنظيم القاعدة. قالت: "نحن بحاجة إلى حل سياسي"

وقالت: "إن الدكتاتورية والإرهاب يخلقان مشاكل للشعب السوري الذي واجه الكثير بالفعل ويزعزعان استقرار المنطقة أيضًا".

وأاضافت: "لهذا السبب يجب أن يكون لدينا حل سياسي حيث تعمل الحكومة لصالح الشعب السوري. هذا ما نريد أن نراه."هذا هو نوع الديمقراطية التي نقول إنها مناسبة للعالم ونأمل أن يحصل عليها الشعب السوري".