إيلاف من لندن: أكدت المملكة المتحدة نجاح الاجتماع العام للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست الذي عقد في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع العام الثاني الذي يُعقد خلال رئاستها.

ولإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، اجتمع مندوبون من الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة والبلدان المراقبة والشركاء الدوليين في لندن لمناقشة القضايا المتعلقة بإحياء ذكرى الهولوكوست والتعليم والبحث، تحت شعار رئاسة المملكة المتحدة - "في العلن".

وجاء الاجتماع في أعقاب اجتماع عام ناجح للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في غلاسكو في وقت سابق من هذا العام.

وقال تقرير على موقع الخارجية البريطانية: مهد الارتفاع العالمي في معاداة السامية الطريق للمناقشات، حيث تبادل المندوبون تجاربهم وسلطوا الضوء على أهمية التعليم وأدوات التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في معالجة هذا التحدي المتزايد.

مشروع "مسقط راسي"

وخلال الجلسة العامة، عرضت رئاسة المملكة المتحدة العمل الذي قامت به العديد من المدارس في جميع أنحاء الدول الأعضاء في IHRA للتعرف على الهولوكوست في منطقتهم المحلية. وقالت الخارجية كان هذا جزءًا من مشروع رئاستنا الرائد "مسقط رأسي".

وتراوحت المشاريع من التعرف على تاريخ المجتمع اليهودي المحلي والمواقع اليهودية التاريخية، إلى زيارة معسكرات الاعتقال السابقة ومقابلة الناجين من الهولوكوست. قدمت المدارس أعمالها بطرق إبداعية، بما في ذلك من خلال الأفلام والموسيقى والفن. شاهد معرض جميع المشاريع على موقع الويب الخاص بمنفذ المشروع.

كما سعدت المملكة المتحدة بدعم إطلاق بوابة شهادات الهولوكوست الجديدة في المملكة المتحدة، التي طورتها جمعية اللاجئين اليهود (AJR). تم الإعلان عنها لأول مرة في مؤتمر شهادات الهولوكوست في المملكة المتحدة، الذي استضافته وزارة الخارجية والكومنولث وجمعية اللاجئين اليهود في أبريل 2023، تجمع البوابة بين شهادات الناجين من الهولوكوست واللاجئين المقيمين في المملكة المتحدة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الشهادات في المملكة المتحدة على منصة واحدة لأول مرة.

تعليم الهولوكوست

وقال التقرير: كان التركيز على دور التقنيات الناشئة كقوة للخير والشر في تعليم الهولوكوست وتشويهه من أولويات رئاسة المملكة المتحدة. وبناءً على حدث ناجح رعته المملكة المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في رومانيا في أكتوبر/تشرين الأول، والذي استكشف دور الذكاء الاصطناعي في تشويه الهولوكوست والتعليم عنه، استضافت المملكة المتحدة مؤتمرًا جانبيًا لمدة يوم واحد في الأول من ديسمبر/كانون الأول. جمع الحدث خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وإحياء ذكرى الهولوكوست، لمناقشة التحديات والفرص التي تقدمها التقنيات الناشئة.

ابادة الغجر

كما استضافت المملكة المتحدة مؤتمرًا جانبيًا لمدة يوم واحد حول "اضطهاد وإبادة الغجر خلال الحقبة النازية"، مع التركيز على الحاجة إلى زيادة الوعي والفهم لفاعلية الغجر وعملهم خلال فترة الاضطهاد النازية وفي فترة ما بعد الحرب في أوروبا. خلال المؤتمر، أطلقنا علنًا "توصيات التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست بشأن التدريس والتعلم حول الإبادة الجماعية للروما"، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة المعلمين وثقتهم في التدريس حول تاريخ الروما وأهميته المستمرة اليوم.

80 شيئًا - 80 حياة

كما أطلقت رئاسة المملكة المتحدة "80 شيئًا - 80 حياة" - وهي سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة، حيث يشارك الناجون من الهولوكوست قصصًا شخصية مرتبطة بممتلكاتهم. وعلى مدار الأسابيع المقبلة، سيتم نشر هذه المقاطع على الإنترنت في الفترة التي تسبق الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز بيركيناو في يناير 2025.

وقال التقرير في الأخير، من المحزن أننا سنصل قريبًا إلى نقطة لن تكون فيها الهولوكوست في ذاكرتنا الحية. لكن الدروس المستفادة من هذه الفترة المظلمة في التاريخ لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب أن نستمر في تذكر ستة ملايين رجل وامرأة وطفل يهودي قُتلوا أثناء الهولوكوست، وأن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز وتعزيز تعليم الهولوكوست والبحث عنه وإحياء ذكراه في جميع أنحاء العالم.