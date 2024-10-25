إيلاف من لندن: دانت محكمة بريطانية كالوم بارسلو المهووس بالنازية والمذنب بمحاولة القتل بعد طعن طالب لجوء في فندق في مقاطعة ورسيسترشاير.

وأدين بارسلو (31 عاما) الذي يحمل وشم توقيع هتلر على ذراعه بمحاولة القتل بعد طعن طالب اللجوء في صدره ويده في فندق بير تري بالقرب من ورسيستر "احتجاجًا" على عبور قوارب المهاجرين غير الشرعيين الصغيرة.

اعترف بارسلو بجرح - باستخدام سكين بقيمة 770 جنيهًا إسترلينيًا تم شراؤه عبر الإنترنت - وقال إنه ذهب لطعن "أحد المهاجرين عبر القناة" لأنه كان "غاضبًا ومحبطًا".

وكان نعوم هاغوس، من إرتريا في شرق إفريقيا، يتناول طعامه في شرفة الفندق عندما تعرض للهجوم. وقال الشاب البالغ من العمر 25 عامًا إنه كان "معجزة" أنه نجا.

وحاول بارسلو نشر "بيان إرهابي" بينما اقتربت الشرطة وزعم أنه "قام بواجبه تجاه إنجلترا" من خلال "إبادة" ضحيته.ك

وبعد محاولته قتل السيد هاغوس، ركض بارسلو نحو قناة وشوهدت يداه ملطختين بالدماء.

نشر بيان

واستمعت المحكمة إلى أنه حاول نشر البيان على X بينما كانت الشرطة تقترب، ووضع علامة على تومي روبنسون وسياسيين بما في ذلك نايجل فاراج وسويلا برافيرمان وكير ستارمر.

ومع ذلك، فشل في الإرسال لأنه نسخ الكثير من الأشخاص.

وشملت القائمة الأخرى لورانس فوكس ولي أندرسون وبوريس جونسون ودونالد ترامب ومؤسسات إخبارية مختلفة.

واستمعت المحكمة إلى العثور على فأس ومضرب بيسبول معدني وسكين ثانٍ في غرفة نومه في شارع بروميارد تراس في ووستر.

كما عثرت الشرطة على سوار معقوف وميدالية من عصر النازية ونسخ من كتاب هتلر كفاحي.

وأقر بارسلو بالذنب في تهم غير مرتبطة، بما في ذلك جريمة جنسية، خلال محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة ليستر كراون الجنائية.

وتداولت هيئة المحلفين، اليوم الجمعة، لمدة تزيد قليلاً عن أربع ساعات قبل إدانته بمحاولة القتل - وسيتم الحكم عليه في 17 يناير.

إفادة حول هاغوس

وكانت المحكمة قد استمعت سابقًا إلى أن المهاجر هاغوس، الذي كان يعيش في الفندق، كان يزور صديقًا وتعرض للطعن بعد أن سأله بارسلو عن الاتجاهات إلى المرحاض.

وقال المدعي العام توم ستوري إن الجريمة "كانت مخططة بعناية" و"مدفوعة بأيديولوجية معينة، وتحديدًا أيديولوجية يمينية متطرفة، والتي دفعته إلى تحديد هوية ضحيته واستهدافه على أساس عرقه".