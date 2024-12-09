إيلاف من دمشق: عُقد، الاثنين، لقاء جمع كلا من قائد هيئة تحرير الشام محمد الجولاني، ورئيس حكومة النظام السابق، محمد الجلالي، ورئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، محمد البشير.

وأسفر الاجتماع عن تكليف، محمد البشير ، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وستركز الحكومة الجديدة في مرحلتها الأولى على إدارة الوزارات الحساسة وذات الأولوية، وتشمل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والإعلام، على أن تليها مراحل لاحقة تشمل باقي القطاعات الحكومية.

وأعلنت المعارضة السورية، الأحد، الإطاحة بالأسد لينتهي حكم عائلته الذي استمر 50 عاما، بعد هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط الذي يجتاحه التوتر.