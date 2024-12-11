إيلاف من الرياض: أطلقت وزارة الداخلية السعودية ختما خاصا تحت مسمى "أهلاً بالعالم" بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية فإن الختم الذي أطلقته المديرية العامة للجوازات بالتنسيق مع وزارة الرياضة سيُتاح للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية، وهي فكرة تجعل ذكريات المونديال خالدة وباقية في جوازات سفر الملايين من زوار المملكة، كما أنه يعبر عن الحفاوة السعودية، والرغبة الكبيرة في جعله مونديالاً لا ينسى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا عن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخباً.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قدمت للفيفا سابقا ملفا يعكس قدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي، وحصل الملف السعودي على تقييم 419.8 من 500 نقطة، وهو أعلى تقييم في تاريخ تقديم ملفات تنظيم كأس العالم.

الهيئة العليا للمونديال

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"؛ وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة العربية السعودية؛ باستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) يأتي إعلان تأسيس الهيئة تأكيدا على عزم المملكة العربية السعودية على تقديم نسخة استثنائية من البطولة الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.