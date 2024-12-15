إيلاف من لندن: أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام. وأعلن عن إبعاد 13460 مهاجرا خلال ثلاثة أشهر,

وفي يوم أمس السبت، قام 160 شخصًا بالرحلة من فرنسا في ثلاثة قوارب، ليصل إجمالي هذا العام إلى 35040 - 20% أعلى من العام الماضي.

وبلغ عدد عمليات عبور القوارب الصغيرة لعام 2023 بأكمله 29437، والذي تم تجاوزه في 25 أكتوبر من هذا العام عندما وصل إجمالي عام 2024 إلى 29578.

تُظهر الأرقام للأسبوع الذي سبق يوم السبت عدم وجود وصول لقوارب صغيرة بين الأحد 8 والأربعاء 11 ديسمبر.

ومع ذلك، عبر 609 أشخاص في تسعة قوارب صغيرة يوم الخميس - مما يجعله اليوم الأكثر ازدحامًا في شهر ديسمبر على الإطلاق. كما قام 298 شخصًا آخر بالرحلة في خمسة قوارب صغيرة يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، أن ما يقرب من 13460 مهاجرًا تم إبعادهم من المملكة المتحدة منذ فوز حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر بفوز ساحق في الانتخابات في يوليو.

وقالت حكومة حزب العمال إن هذا يعني أن المزيد من المهاجرين تم إبعادهم من البلاد منذ انتخابها أكثر من أي فترة ستة أشهر أخرى على مدى السنوات الخمس الماضية.

في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) قالت وزيرة أمن الحدود البريطانية أنجيلا إيغل إن الرقم المرتفع يوم الخميس يرجع جزئيًا إلى "الطلب المكبوت" على "عصابات تهريب البشر الصناعية" بعد ثلاثة أيام من عدم وجود قوارب.

عصابات تهريب البشر

وعندما سُئلت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي لعصابات تهريب البشر، قالت الوزيرة غيغل: "لن أجلس هنا وأقول إنه عندما يُعرض عليك شيء راسخ ومتطور إلى هذا الحد، يمكنني أن ألوح بعصا سحرية وسوف يصبح كل شيء على ما يرام في غضون خمسة أشهر".

واضافت: "هذه مهمة صعبة. وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت للقيام بها، وسوف يتطلب تعاونًا تشغيليًا جيدًا، وشرطة جيدة عبر الحدود".

ورفضت أن تحدد موعدًا لخفض الأعداد، أو عدد الأشخاص الذين تريد الحكومة خفضهم.

وقالت الوزيرة إن الحكومة قامت "بقدر كبير من العمل الدولي"، بما في ذلك البدء في الإعلان في البلدان التي يصل منها الكثير من المهاجرين لإظهار كيفية معاملة ضحايا تهريب البشر.

وأضافت: "إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فنحن نريدك أن تغادر.

وختمت وزيرة أمن الحدود قائلة: "إذا كنت موجودًا هنا بشكل غير قانوني وليس لديك الحق في التواجد هنا، يرجى المغادرة طواعية. قد نساعدك أيضًا على المغادرة طواعية. إذا كنت هنا ولن تغادر، فسوف ننفذ مغادرتك في النهاية."