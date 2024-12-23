قتل قصف بمسيرة إسرائيلية طال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ما لا يقل عن 7 أشخاص، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن 7 فلسطينيين قتلوا في قصف بمسيّرة إسرائيلية على خيام في منطقة المواصي الإنسانية غرب خان يونس، مساء الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي قوله إن القصف استهدف أحد أفراد حركة حماس.

حصيلة القصف الإسرائيلي في 24 ساعة

EPA أدى هجوم على منزل في وسط غزة إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، وفقاً للدفاع المدني في غزة.

قُتل 35 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال 24 ساعة في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الأحد.

ويتواصل القصف والاشتباكات رغم التصريحات الفلسطينية عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب تصرفاتها خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اتهمتها منظمات حقوقية بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت فرانس برس عن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قوله إن "13 شهيداً سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية، لمنزل مكوّن من ثلاثة طوابق في دير البلح وسط القطاع". وقال أيضاً إن غالبية القتلى من عائلة "أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال".

وقال نعيم الرملاوي المقيم في دير البلح "نحن نعاني ونمر بأزمات شديدة وكل يوم نفقد أناساً وأشخاصاً من أهلنا وأحبابنا"، وأعرب عن أمله بأن تكون الهدنة وشيكة بما يتيح "العيش الكريم بدلاً من البؤس الذي نعيشه".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في دير البلح "بناء على معلومات استخباراتية" عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي، معتبرا أن حصيلة القتلى المذكورة لا تتوافق مع المعلومات المتوفرة لديه، وفق تصريحاته.

قصف مدرسة تؤوي نازحين

يقول الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني بصل إن "8 شهداء على الأقل (سقطوا) وعدد من المصابين في مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج" في شمال شرق مدينة غزة، موضحاً أن من بينهم أربعة أطفال.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ ضربة خلال الليل استهدفت مسلحين من حماس يعملون هناك.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إنه "تم انتشال جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شرق مدينة رفح" في جنوب قطاع غزة.

كما أشار إلى أنه "تم نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني" في المدينة.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي طلب عدم كشف هويته، استهداف السيارة، وفق فرانس برس.

وبدأت إسرائيل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة، قالت إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة زار مدينة غزة أواخر الشهر الماضي إن الناس يعيشون في "ظروف غير إنسانية مع نقص حاد في الغذاء وظروف صحية مروعة".